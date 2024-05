Cubanos explotan ante aumento de apagones: "Ya es inaguantable"

Decenas de cubanos explotaron en redes sociales ante el último anuncio de la Unión Eléctrica donde afirma que se incrementarán los apagones en el país: "Ya es inaguantable", reclamaron.

La víspera varios territorios de la isla pasaron más de 12 horas en apagón y en zonas de La Habana se prolongaron por cuatro horas.

La Unión Eléctrica (UNE) informó que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día y se pronostica un panorama similar para este viernes por averías en la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Rente.

Afirma que se encuentra en mantenimiento las unidades 1 y 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 6 de la CTE Nuevitas, la unidad 1 de la CTE Felton y las unidades 6 y 8 de la CTE Mariel.

Publicación en Facebook

Sin embargo, la noticia sentó mal a la población del país que lleva meses padeciendo apagones diariamente.

"Ya es inaguantable, vivimos en condiciones infrahumanas, sin contar que hace 3 meses no llega agua a mi comunidad, el escaso cárnico que puedo guardar se me echa a perder todo, no hay solución, sueño, cansancio, calor, mosquitos. Estoy hartaaaaa, basta yaaaaa", expresó una internauta.

"Si ayer era menos y nos pasamos la noche y la madrugada completa sin corriente, hoy ni la pongan, los niños para la escuela con agua y refresco caliente y el pan de la bodega que es un desastre. ¿Dónde estamos que nadie ve nada? ¿Hasta cuándo?", cuestionó otra.

"Ya esto es una falta de respeto... no hay consideración ni por los niños, ni los ancianos. Ni dos horas de corriente aquí en Pedro Betancourt y lo más jodido sin posibilidades de mejorar... aquí al parecer no hay derecho a un descanso responsable; pero lo que más me duele es las exigencias hacia los muchachos después de ni siquiera haber tenido una buena noche... corrijo unas porque no dan chance a que se recuperen.. es mi opinión", subrayó una usuaria de la red.

"Esto es insoportable donde yo vivo más de 15 horas sin servicio eléctrico sin importarle que uno es cuentapropista y depende de ese servicio. No tienen la dignidad de avisarles en los horarios que se va a afectar, hasta cuando vamos a aguantar tanta injusticia, por qué no lo hacen en la Habana", subraya otro comentario.

"Dios !! Encárgate de este pueblo de Cuba !!, Esto no es vida , calor , mosquitos , desvelo, estrés!!!", dice otro post.

El régimen cubano reconoció que espera protestas en los meses de julio y agosto por las afectaciones al servicio eléctrico, a pesar de que el discurso de la UNE ha sido que las centrales termoeléctricas entrarán en mantenimiento hasta finales de junio para garantizar un verano sin afectaciones.