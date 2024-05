Cubana denuncia trato xenófobo de una compatriota en Brasil: "No hay peor astilla que la del mismo palo"

Una cubana que se encuentra en Brasil denunció el trato xenófobo que recibió de una compatriota en un mercado de ese país.

"No hay peor astilla que la del mismo palo", expresó categórica la usuaria de TikTok identificada como YaiCubaBrasil en un video compartido en su cuenta.

El suceso ocurrió el año pasado, recién llegada al país.

Al entrar al mercado, la joven vio a una cajera hablando en español y por su acento se percató de dónde venía. Cuando fue a pagar, le pidió -en español- que le explicara cómo funcionaba una campaña del local ya que no sabía cómo funcionaba.

"Cuando ella se dio cuenta de que yo era cubana, se me quedó mirando y me dijo: 'disculpe, pero no entendí lo que usted me dijo'", relató Yai.

La cajera llamó a una supervisora para que ayudara a la joven porque ella supuestamente no la entendía.

"Ella se creyó inteligente, pero yo me creí un poquito más inteligente que ella, y le digo a la señora, en portugués: 'yo realmente no entiendo como ella puede decir que no me entiende a mí si es tan cubana como yo'", detalló.

"En ese momento yo me quedé completamente loca, porque yo decía: 'cómo pueden ser las personas de ese modo con nosotros mismos, que somos de nuestro país'", cuestionó asombrada.