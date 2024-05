Latina, tras vivir varios meses en Miami: "Es la ciudad perfecta para chicas jóvenes porque los pretendientes llueven"

Una latina contó las ventajas que tiene vivir en Miami para las chicas jóvenes basada en su experiencia tras pasar cinco meses residiendo en la ciudad de Florida.

La tiktoker que ha ofrecido su perspectiva sobre la ciudad basada en su vivencia personal es Ana Sofia Zavala (@sosozavala), que en uno de sus vídeos recomienda a todas las chicas que vivan una temporada en Miami.

Además de ser un paraíso tropical, Miami también es una ciudad con muchas ventajas para las chicas jóvenes, según esta tiktoker.

"Todas deberíamos ir alguna vez. A pesar de la superficialidad y otras cosas negativas de la ciudad, Miami es una ciudad hermosa y te enseña muchísimo. Es muy distinto vacacionar que vivir ahí", comenta en el vídeo, en el que asegura que los cinco meses que vivió ahí fueron los mejores de su vida.

"El ambiente es buenísimo. Estás rodeado de gente soñadora y emprendedora. Es común ver autos de lujos y muchos de los que lo manejan lograron tenerlo porque empezaron desde cero", comenta esta latina que vive en Estados Unidos.

"Es la ciudad perfecta para las chicas jóvenes, guapas y solteras porque los pretendientes llueven, y hay muy buenos pretendientes", agrega.

"Las vibras de la gente son increíbles y sientes que estás viviendo en una ciudad feliz, y aunque no todo el mundo está feliz si sientes que estás en una ciudad feliz. Además es verano todo el año. Y bueno, siendo una chica joven, no vas a gastar en nada. Si sabes utilizar tus privilegios de chica bonita, puedes conseguir absolutamente todo lo que quieras", concluye esta Ana Sofía Zavala.

Entre las reacciones a este vídeo, no todos se mostraron del todo de acuerdo a las declaraciones de esta joven y le dejaron comentarios como: "Los pretendientes en Miami no quieren nada serio", "Amiga llevo 9 meses aquí en Miami e igual e otros estados tienes que trabajar duro. Y pagan menos que otros estado, todo es caro y el tráfico es horrible", "Esa es tu vida en Miami, no creo que la vida de Antonella en Miami (la esposa de Messi), sea igual a la tuya" o "Yo viví 2 años, es una muy buena experiencia".