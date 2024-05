"La Narsi": El tema viral de Mawell preferido por las chicas en redes sociales

¡Lo ha vuelto a hacer! Tras el estreno de “La Narsi”, Mawell una vez más ha pegado un estribillo en las redes sociales.

La canción se ha convertido en la preferida por cientos de chicas para acompañar sus videos y reels en Instagram y TikTok mostrando sus mejores atributos ante las cámaras.

“Nadie lo creía hasta que la vieron llegando y gritaron: Ño qué linda te has puesto, te comiste el gimnasio, abusaste del resto”, dice la parte de la canción que está arrasando.

Algunas acompañan sus sesiones en el gimnasio con este tema, otras simplemente presumen de su belleza e intentan arrancar unos cuantos suspiros.

Mawell estrenó “La Narsi” hace solo cinco días y ya supera las 57 mil reproducciones en YouTube.

Si no sabías de dónde sale este recurrente estribillo y no has visto aún el videoclip, aquí te lo compartimos: