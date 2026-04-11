Cantante cubano Mawell ayuda con 40 dólares a adolescente que limpia carros en La Habana

El cantante cubano Mawell sorprendió a un adolescente de entre 13 y 14 años que limpiaba carros en las afueras del restaurante El Chucha, en Miramar, La Habana, y le regaló 40 dólares, equivalentes a más de 22,000 pesos cubanos.

El artista difundió el hecho en un video publicado en Facebook el 5 de abril, que acumula más de 1.6 millones de visualizaciones.

Mawell llegó al lugar para celebrar el cumpleaños de su hija cuando el menor se acercó y le ofreció lavar su auto, y entones él decidió ayudarlo.

"Ese chamaquito que ustedes ven ahí es un niño, eso es 13 años, 14 años. Ahorita él me dijo cuando yo llegué para fregarme el carro, pero yo casualmente había fregado el carro antes de venir para acá para el cumpleaños de mi hija aquí en El Chucha", explicó el cantante en el video.

"Con la poca edad que tiene, está fregando carros. Y yo le tengo una sorpresa", dijo, mostrando los billetes.

El menor le explicó que hace ese trabajo para ayudar a su mamá. Ese día solo había lavado cuatro carros, a 500 pesos cada uno.

"Estas son cosas que de vez en cuando yo hago, y siempre incitando a todos los artistas que lo hagan cada vez que vean a un niño trabajando. Los niños no tienen que trabajar", afirmó.

Los 40 dólares representan una suma considerable en Cuba, donde el tipo de cambio rondaba los 510-515 pesos por dólar en esas fechas, lo que convierte el gesto en un alivio económico significativo para el jovencito.

No es la primera vez que Mawell protagoniza un acto de generosidad con menores cubanos. Recientemente, también regaló una moto de juguete de 140 dólares a un niño de tres años, en otro gesto que conmovió a sus seguidores.

Este tipo de gestos se ha convertido en una constante para el cantante. En otra ocasión , regaló 1,000 pesos a un niño vendedor de dulces, y en otra oportunidad declaró: "Soy padre ante todo y ser humano igual", dijo, dejando claro que su motivación va más allá de la imagen pública.

La realidad que rodea a estos niños no es ajena a las estadísticas: el 9 % de la población infantil cubana sufre inseguridad alimentaria, un contexto que empuja a muchos menores a trabajar en las calles para contribuir al sustento familiar.

Mawell es uno de los artistas cubanos más populares en las plataformas digitales, con una carrera musical que supera los 130 millones de reproducciones. Como muchos músicos independientes de la Isla, él y sus colegas no tienen acceso a la radio ni a la televisión, lo que hace aún más notable su alcance en redes sociales.