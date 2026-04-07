Mawell regala moto de juguete a niño de 3 años que acompaña a sus padres mientras recogen basura

El cantante cubano Mawell regaló una moto de juguete de 140 dólares a un niño que acompañaba a sus padres a recoger basura por las calles de La Habana, en un gesto que captó la atención de miles de personas en redes sociales.

El encuentro ocurrió en la esquina de la propia casa del artista, quien grabó el momento y lo compartió en su cuenta de Facebook con una descripción que resume la escena: "Niño de 3 añitos acompaña a su mamá y familia a recoger basura por La Habana. Me lo encontré en la esquina de mi casa y le regalé una moto de 140 dólares. Se fue muy feliz. Miren el final como dice gracias y se le ve en la cara la felicidad".

El video muestra, al fondo, un gran montón de basura con bolsas negras, cajas de cartón y residuos varios acumulados en la esquina, mientras una persona adulta hurga entre los desechos y el pequeño espera.

La imagen condensa una realidad que se repite cada vez con más frecuencia en Cuba: familias enteras, incluidos niños de corta edad, recorren las calles de La Habana en busca de materiales reutilizables o de valor entre la basura como estrategia de supervivencia ante la crisis económica que atraviesa el país.

La Habana acumula más de 30,000 metros cúbicos diarios de desechos sin recoger, convirtiendo sus calles en vertederos improvisados donde familias en situación de pobreza buscan lo que el Estado ya no puede —ni quiere— garantizar.

Este gesto de Mawell no es el primero. El pasado año regaló mil pesos a un niño vendedor de dulces que encontró trabajando bajo el sol, y luego repitió el gesto con 5,000 pesos, declarando: "Soy padre ante todo y ser humano igual".