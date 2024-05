Díaz-Canel califica como emergencia la situación eléctrica durante la grabación de un podcast en avión de regreso a Cuba

El gobernante Miguel Díaz-Canel calificó como "emergencia" la situación energética y alimentaria en la isla, durante la grabación de un podcast en el avión que lo regresó a Cuba de su gira por Rusia.

Tras hacer un balance de su visita, el mandatario señaló que en los encuentros con autoridades rusas "se habló de cómo podríamos avanzar más rápido y qué cosas nuevas se pueden hacer para, en la emergencia que tenemos en nuestro país ayudar a paliar la situación energética y la situación con los alimentos".

Dijo que "eso da una confianza y un resultado muy positivo en materia de colaboración y en materia de relaciones pero también para la vida de nuestro pueblo".

Durante el programa, una sesión de preguntas y respuestas con el canciller Bruno Rodríguez, el gobernante afirmó que actualmente hay más de seis proyectos de negocio que están en funcionamiento con Rusia, hay cuatro aprobados y cinco que se están evaluando, todos vinculados al sistema energético y alimentario.

La isla vive una grave crisis energética con apagones durante las 24 horas, lo cual ha llevado al régimen a anticipar que ocurrirán protestas ciudadanas durante el verano.

Este viernes decenas de cubanos explotaron en redes sociales ante el último anuncio de la Unión Eléctrica donde la empresa estatal afirmó que se incrementarán los apagones en el país.

La víspera varios territorios de la isla pasaron más de 12 horas en apagón y en zonas de La Habana se prolongaron por cuatro horas.

"Ya es inaguantable, vivimos en condiciones infrahumanas, sin contar que hace 3 meses no llega agua a mi comunidad, el escaso cárnico que puedo guardar se me echa a perder todo, no hay solución, sueño, cansancio, calor, mosquitos. Estoy hartaaaaa, basta yaaaaa", expresó una internauta.

"Si ayer era menos y nos pasamos la noche y la madrugada completa sin corriente, hoy ni la pongan, los niños para la escuela con agua y refresco caliente y el pan de la bodega que es un desastre. ¿Dónde estamos que nadie ve nada? ¿Hasta cuándo?", cuestionó otra.

"Dios !! Encárgate de este pueblo de Cuba !!, Esto no es vida , calor , mosquitos , desvelo, estrés!!!", dice otro post.

Díaz-Canel y su esposa Lis Cuesta regresan a Cuba de un viaje a Rusia en el que se reunieron con Vladimir Putin, en el contexto de la toma de posesión de un nuevo mandato. Los cubanos también reaccionaron indignados a este viaje y recordaron que mientras la clase gobernante gasta miles de dólares en giras, "aquí estamos entre apagones y escasez".