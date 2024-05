El Taiger: "Llevo cuatro años improvisando en esta vida, lo que me hacía feliz era ver a mi mamá"

La felicidad para El Taiger no ha vuelto a ser completa desde el fallecimiento de su madre, a quien consideraba la persona más importante de su vida.

En una reciente entrevista para “Destino Tolk”, el reguetonero habló del vacío que ha sentido desde que perdió a su progenitora en 2020.

Cuando el influencer dominicano Destino Positivo preguntó a El Taiger si era feliz, su respuesta llegó acompañada de un gran dolor.

“Ahora sí o estoy en busca de eso. Yo llevo cuatro años improvisando en esta vida porque lo que me hacía feliz era ver a mi mamá. Yo andaba por el mundo y lo que me devolvía mi felicidad era mirarla”, dijo el artista.

Destino insistió en que ahora tiene a sus hijas a lo que El Taiger agregó: “Ahora estoy aprendiendo eso, esta última vez que fui a Cuba sentí eso que sentía con mi mamá con mi niña mayor. La vida es de tiempo, yo era muy apegado a la vieja”.

El Taiger insistió en la entrevista en que una cosa es él como persona y “otra cuando es José al lado de su familia (…) Yo no tengo compromiso con nadie, mi compromiso es con mi abuela, mi tío, mis hijas y mi música”.

También añadió que a sus 36 años no está dispuesto a lidiar con la hipocresía y las falsedades: “Yo no sé ya lidiar con eso. Antes era la vieja la que me hablaba `José Manuel tienes que aprender, tienes que lidiar, tienes que hacer esto porque eres un artista´, ya no estoy en esa condición”.

La entrevista con “Destino Tolk” avivó algunas de las polémicas que giran alrededor del artista, entre ellas las críticas por sus reiterados viajes a Cuba.