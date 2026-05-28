«Tiene la misma voz de El Taiger»: Velito El Bufón y Yorshi encienden las redes con nuevo tema

Velito El Bufón confirmó su participación en el remix de «Un Tiempo», el tema del cantante cubano Yorshi, cuya voz ha desatado una ola de comparaciones con la del fallecido ícono del reguetón cubano El Taiger desde que el tema comenzó a circular en redes sociales.

Fue Teresa Padrón quien encendió la mecha el 14 de mayo, cuando publicó en TikTok un fragmento de la canción y las redes estallaron por la voz del cantante.

El video, en el que se escucha a Yorshi cantar versos como «¿Quieres jugar conmigo? Me canso. Y quieres que te diga la verdad. Yo no vivo la película que canto. Ey, que tú me pediste un tiempo a mí», desató de inmediato los comentarios: «es la misma voz del Taiger» y «pensé que era José» fueron algunas de las reacciones de los seguidores.

Ahora, Velito El Bufón confirmó en Instagram su participación en el tema con la descripción «Tu me pediste un tiempo a mí » y un video en el que se le escucha cantar: «¿Por qué dijiste mentira? Hubiera dicho la verdad que quería pasar un rato. Y ocupando mi carácter, a mi forma, me actitud de la manera en que te trato. Y yo pensé que era mentira y tu mamá me dijo un día que tú coges arrebato».

«Un Tiempo» es una colaboración entre Yorshi, Yosan y Charaway, producida por DJ Brader, y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Y ahora, Velito El Bufón formará parte de la nueva versión del tema.

Velito El Bufón, cuyo nombre real es Dariel Gutiérrez Pérez, es uno de los artistas de reparto cubano más activos del momento, con una prolífica actividad en 2026 que incluye temas como «Cuidámela» junto a Dany Ome y Kevincito El 13 y el adelanto de «El Punto».

La comparación de la voz de Yorshi con la de El Taiger añade una dimensión emotiva especial al tema, dado el peso que el artista fallecido tiene en la comunidad cubana.