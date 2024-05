Emotivo reencuentro sorpresa de una cubana con su madre en Cuba: "Me vas a partir el corazón"

TikTok nos vuelve a hacer partícipes de uno de esos reencuentros que acaban en lágrimas para sus protagonistas y todos aquellos que lo visualizan en redes sociales. En esta ocasión la protagonista fue una cubana que regresó sin avisar a la isla para sorprender a su madre, que no se podía creer que su hija estuviese en la puerta de su casa cuando llamaron.

El emotivo vídeo recoge el momento en el que la cubana llama a su casa a la espera que salga su madre, y cuando esta sale se queda de piedra. "Me vas a partir el corazón", le dice a su hija totalmente emocionada y con lágrimas en los ojos sin poder reaccionar.

Cuando la mujer no se acerca a su hija después de unos segundos, le dice. "¿Ni un beso me das? Me voy de nuevo", entre risas, y ante sus palabras, la emocionada madre la abraza entre lágrimas.

Esta escena la publicó la usuaria @negritachula89 de TikTok, donde está a punto de alcanzar los 180 mil reproducciones en apenas un día, convirtiéndose en uno de esos reencuentros virales por la emoción que transmite.