Padres cubanos explotan: ¿Hasta cuándo la tortura psicológica con el pueblo?

Los inhumanos apagones que sufren los cubanos, con cortes de hasta 20 horas al día en algunas localidades, se han vuelto una situación insostenible para muchos, quienes explotan en las redes sociales y critican al régimen preguntando: “¿Hasta cuándo la tortura psicológica con el pueblo?”.

Por octava vez en nueve días, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) reportó apagones que duraron las 24 horas el martes, en medio de la grave crisis energética que atraviesa el país. Esto ha llevado a muchas familias, incluidos niños, a dormir en la calle en un intento estéril por descansar algo durante la noche.

“¿Quién le explica a un niño que no puede ver televisión, que después de dormir mal y haber tenido 16 horas (y más) de apagón, debe levantarse con otro apagón para irse a la escuela?”, escribió en Facebook la activista Guelmi Abdul, que en otras ocasiones se ha hecho eco del dolor de las familias que viven en extrema pobreza en el país.

Captura de Facebook / Guelmi Abdul

Esta mujer expresó el malestar general de la población en Cuba, al preguntar: “¿Quién le explica a un anciano demente, postrado, que debe aguantar el calor con temperaturas por encima de los 38 grados Celsius?”, mientras los prolongados apagones, junto con el intenso calor, convierten los días y las noches en la isla en una verdadera pesadilla.

La internauta ejemplificó cómo esta situación se agudiza para las personas que viven en edificios altos, y deben subir 10 pisos o más debido a que los elevadores no funcionan por los apagones, "y además no tener agua porque la bomba depende de la corriente eléctrica”.

La angustiada mujer se preguntó: “¿A quién le duele el dolor del pueblo?”, y cuestionando al gobierno dijo: “¿Qué pretenden? ¿Qué mueran de infartos y derrames cerebrales, vueltos más locos de lo que los tienen y sin medicinas? ¡Hasta cuándo es la tortura psicológica con el pueblo de Cuba!”.

Por último, culpó al gobernante Miguel Díaz-Canel por la incapacidad del régimen de resolver la actual crisis energética: “Mientras el presidente anda viviendo la dulce vida, como si no pasara nada. Basta yaaaa!!!”, finalmente estalló.

La madre Yaily De Armas también se sumó al coro de voces que han protestado en las redes sociales debido a los brutales apagones que padece el pueblo.

“¡Miren a los niños cubanos durmiendo en los portales de las casas!, los que tienen portales, porque el que no tiene le tocó desvelo total, porque adentro de las casas ya no hay quien esté”, dijo en Facebook.

Captura de Facebook / Yaily De Armas

La mujer acompañó la denuncia con una imagen que enternece a cualquier persona que se compadezca de ver a unos niños dormidos en un portal de una casa.

“Ya es un abuso los apagones son de 8 horas en adelante para mañana seguir para las escuelas y trabajos. Si nos las quitan todo el día, ¿por qué nos las quitan de nuevo por la noche?”, expresó la mujer al explicar cómo los cortes de electricidad perturban la vida diaria de la población, volviendo insoportable vivir en el país.

Una madre cubana residente en Santiago de Cuba este miércoles mostró indignada cómo sus dos hijos se acostaron en el portal a intentar dormir durante un apagón de madrugada, los más difíciles de sobrellevar en la inaguantable crisis energética que arrastra el país.

"Estamos aquí en el portal de la casa porque los niños no pueden dormir porque tienen calor. Son las tres de la mañana. Se levantaron del cuarto para dormir aquí. Ya ayer no fueron a la escuela. Hoy tampoco pueden ir a la escuela porque, imagínate, yo no los voy a levantar a las 7 de la mañana", se quejó la cubana en un video difundido en redes sociales por el periodista Yosmany Mayeta.

El régimen cubano, lejos de encontrar una solución a la actual crisis energética, espera protestas durante el verano.

"Estados Unidos pone en marcha nuevas tentativas para 'calentar' las calles durante el verano, aprovechando la compleja situación que vive el país, según los más recientes intereses de sus agencias de inteligencia para generar ataques contra Cuba, en lo que denominan Operación 11.7.24", dijo el Ministerio del Interior (Minint) en la red social X.