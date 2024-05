Corrupción en aeropuerto de Varadero: Cien dólares por pasar cigarros electrónicos

Una cubana denunció por teléfono a una trabajadora del aeropuerto de Varadero que supuestamente extorsionó a su esposo, el pasado 5 de abril, cuando éste, procedente de Canadá, intentó pasar los controles con tres cigarros electrónicos que llevaba encima. A cambio de poder pasarlos, la trabajadora le pidió 100 dólares. Como el hombre tenía previsto regalar esa cantidad a los niños, se los dio.

Al pasar la zona de control del aeropuerto Juan Gualberto Gómez, el ciudadano canadiense le contó a su esposa cubana lo que había ocurrido y ésta se indignó y le explicó que lo que había hecho la trabajadora del aeropuerto es ilegal. Pero eso no se quedó ahí. La cubana, que dice llamarse en Facebook Amanda Benavides, llamó por teléfono al aeropuerto y denunció la situación aprovechando que su esposo se había fijado en el nombre de la trabajadora que le cobró los 100 dólares. Las autoridades aeroportuaria le aseguraron que resolverían el caso.

En octubre del año pasado, la Aduana de Cuba recalcó en un comunicado que para las autoridades cubanas los cigarrillos electrónicos siguen siendo “nocivos a la salud humana y promueven la tendencia al consumo de sustancias estupefacientes y drogas, sobre los cuales existe una política de tolerancia cero en el país”.

La denuncia de la esposa del ciudadano canadiense no sirvió de nada. Cuando su marido iba a coger el vuelo de regreso a Canadá, se encontró en el aeropuerto con la autora de la supuesta extorsión.

"Entonces yo me pregunto por qué no tomaron cartas en el asunto. ¿Será que todas las autoridades están repartiéndose el dinero que le quitan a los pasajeros? Nuevamente hago la llamada, donde me dicen que ya estaban trabajando en eso, pero acudo mediante este medio para que se le dé solución a problemas como éste para que esto no siga pasando", señaló Benavides en su muro de Facebook.

Entre los comentarios que recibió el post está el de una internauta que celebra que haya dado el paso de denunciar, pero le advierte de que no crea que va a cambiar en algo la cosa. "Bien que denunciaste, pero no esperes que cambie mucho. Eso es un mal viejo y está enquistado", señaló.

Otro cubano lamentó que este tipo de conductas desincentivan la llegada de visitantes a la Isla. "A Cuba ni de visita se puede ir. A mi hermana por fumar le pidieron 50 USD. Y ella los dio por el desespero y el estrés. Y casi al llamar para abordar el avión, le pidieron a la cara las chancletas que traía puestas. Están acabando".

La mayoría coincidió en señalar que esa denuncia hecha la extorsionadora de su esposo "es letra muerta". "Por gusto las denuncias de la aduana de Cuba. Ellos al final del turno se reparten las ganancias sin excepciones" escribió otra persona en respuesta al post.

Las incidencias y malas experiencias en los aeropuertos cubanos son continuos. A finales del año pasado un cubano que viajó desde Miami a La Habana sufrió el robo de una de sus maletas al llegar al aeropuerto José Martí y achacó el incidente a la corrupción de los trabajadores de este aeropuerto.

Ocurrió el pasado 25 de octubre. El pasajero que perdió la maleta voló con la aerolínea Delta y llegó a Cuba a las 3:45 pm por la terminal 3, según denunció su nuera al periodista Alberto Arego. "Venía con dos maletas de 49 libras. A la hora de recogerlas solamente apareció una. En ese instante, después de tanta búsqueda, se hizo la reclamación a las oficinas pertinentes y les dijeron que en 24 horas les responderían. Finalmente achacaron la responsabilidad del incidente a la aerolínea Delta.

Según contó el afectado, lo que ocurrió fue que le dio 130 dólares a una persona por sacar el maletín para afuera: 100 para él y 30 para la de la puerta. Y le robaron el maletín.

En febrero pasado un trabajador del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana fue detenido por la policía cubana, después de que se le encontraran pertenencias sustraídas de los equipajes de los viajeros que llegan a esa terminal aérea.

La detención se hizo luego de “una denuncia realizada por el faltante de un teléfono móvil que venía dentro de un bulto”. A raíz de este incidente, “la policía del aeropuerto realizó un registro en la casa de un chófer de la terminal que se dedicaba a sacar cosas de la paquetería que entregaba en el almacén”.

En el registro realizado a la casa del hombre se encontraron “varias cosas de las que se robaba, que fueron desde impresoras, cajas de herramientas, cajas y bultos sellados, hasta combustible”.