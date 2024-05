Denuncian golpiza a preso político del 11J por oficiales penitenciarios en La Habana

El preso político cubano Yoanky Báez Albornoz, condenado a 14 años de privación de libertad tras su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, fue golpeado el martes último por oficiales de la cárcel Combinado del Este, denunció uno de sus compañeros en prisión.

En un audio publicado en la red social Facebook por el activista de derechos humanos Ángel Moya Acosta, el recluso Ángel Castro Cabrera relató que, alrededor de las 7:20 de la mañana del pasado 14 de mayo, Báez fue víctima de la represión de los uniformados identificados como Bryan y Jancarlos, en el reclusorio ubicado en La Habana.

El prisionero -perteneciente a la compañía 1301- expuso la situación de Báez y calificó de “abusadores y torturadores” a los miembros del Ministerio del Interior, uno de los órganos represivos de la dictadura castrista.



Ante tal tesitura,Daimy Albornoz Rodríguez, madre del condenado, explicó a Martí Noticias que la agresión tuvo lugar el día en que le correspondía a la compañía de su hijo salir al patio a tomar el sol y que, incluso, uno de los carceleros podría ser juzgado en un Tribunal Militar.

“Le tocaba a la compañía de él el patio y, cuando abren la reja que le dicen ‘Compañía, patio’, mi hijo sale para el patio y el guardia, cuando le tocó salir a él, le dijo ‘tú no, tú no vas al patio, tú quédate aquí, ponte para acá’, y mi hijo le dijo que no, que él no se iba a detener en ningún lado”, ahondó Albornoz.

Asimismo, indicó que la negativa del joven trajo consigo una advertencia del oficial, quien lo amenazó con llevarlo a la jefatura, a lo que Báez contestó: “Bueno, tú me llevas para donde tú quieras porque yo no tengo miedo y yo no he cometido ningún delito”.

“Cuando mi hijo echó a andar, (el oficial) le cae atrás y un preso le dice (a su hijo) ‘¡Yoanky, cuidado!’, y cuando mi hijo se vira, el guardia le tira una galleta (bofetada). La primera galleta no le da y en la segunda, se meten los presos de por medio y, por encima de los presos, el guardia le dio la galleta en la cara a mi hijo y ahí empezaron a gritar los presos ‘¡Libertad, libertad!, ¡Patria y Vida, Patria y Vida!’ y ahí se unió en el coro todo el edificio completo cuando empezaron a oír los gritos del tercer piso”, contó la madre al medio de prensa.

Báez fue apresado después de participar en las protestas pacíficas del verano de 2021 en la Esquina de Toyo, en el municipio capitalino de Diez de Octubre.

Hace menos de una semana -el pasado domingo-, un grupo de madres de presos políticos del 11J publicó una carta abierta en la que pidieron la liberación de sus hijos y advirtieron a las autoridades del régimen que no dejarán de denunciar la injusticia que amarga sus vidas.

“A través de este reclamo dejamos claro que ninguna amenaza o presión podrá callar nuestro sentir ni disuadirnos de la misión que como madres nos corresponde. Llevamos como bandera nuestra voz, el amor por nuestros hijos y la convicción de que son inocentes”, indicaron en la misiva.

Las conocidas como “Madres del 11J” reclamaron la solidaridad de sus compatriotas y la comunidad internacional, y defendieron la inocencia de los más de 1,000 manifestantes pacíficos que fueron juzgados y encarcelados por salir a las calles a protestar contra el régimen y exigir sus derechos y libertades.

“Ellos son hombres y mujeres de bien, cubanos inocentes y dignos, cuyo único crimen fue ejercer su derecho a expresarse libremente sobre lo que consideraban y consideran un justo reclamo: una Cuba mejor, con libertad y derechos humanos para todos. Sin embargo, sus voces fueron silenciadas de la peor manera, mediante órdenes militares extremas que transformaron una manifestación pacífica en un enfrentamiento violento”, dijeron en la misiva.

A punto de cumplirse el tercer año de las históricas protestas, miles de familias cubanas cargan el dolor provocado por la represión de un régimen totalitario contra personas que se han manifestado pacíficamente.