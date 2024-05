Andy Vázquez ofrece su casa en Florida a Ulises Toirac: "Aquí tienes una habitación"

Andy Vázquez y Ulises Toirac Foto © Facebook de ambos artistas

El humorista cubano Andy Vázquez tuvo un hermoso gesto con su colega y compatriota Ulises Toirac, en caso de que este finalmente se decida a irse del país.

Ulises concedió una entrevista al Observatorio de Derechos Culturales, en la que reveló que hay días en los que se levanta y está dispuesto a irse del país; y otros por el contrario, en los que sigue empeñado en quedarse.

"Aquí tienes una habitación en mi casa disponible", le ofreció Andy en la publicación de CiberCuba en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / CiberCuba Noticias

En el post hay muchos otros mensajes de apoyo de artistas exiliados.

"Ay, socio, qué duro, qué cabrón e injusto todo, porque les salga de los cojones a una casta de secuestradores y bandidos", dijo el actor Armando Tomey.

"Sale de Cuba infernal, que el PCC terrorista es criminal", afirmó el locutor Yunior Morales.

"Yo llegué a España con 58 y he salido adelante", subrayó María Victoria Gil Fernández, recordada por los televidentes por sus años como presentadora del programa televisivo De la Gran Escena.

En su entrevista esta semana, Ulises Toirac habló de la censura que sufre en Cuba y detalló el dilema que tiene para decidir si emigra o no. Por un lado, en su país "artísticamente no me queda nada por hacer", y por otro, "comenzar en cualquier sitio a los 60 es un desafío épico", dijo.

Andy, por su parte, sufrió en la Isla la peor de las censuras: en 2019 fue expulsado de la televisión cubana por sus opiniones en redes, lo cual lo llevó a irse definitivamente a Estados Unidos.

En aquel entonces Ulises se pronunció públicamente afirmando que la televisión cubana "no va a salir de su laberinto", y que el caso se había ido de control por querer culpar a los realizadores de Vivir del Cuento, cuando lo cierto era que ellos "se opusieron con todas sus fuerzas a la medida".

El intérprete de Facundo Correcto logró llevar con él a su esposa y a su hija en agosto de 2021, casi dos años después de su partida. A comienzos de año se mudó a Cape Coral con la familia y en los próximos días debe nacer su segunda niña.