Miami: Cubano hace "pirueta romántica" en moto acuática, con pantalón y zapatos deportivos

Un cubano en Miami ha capturado la atención en las redes sociales al realizar impresionantes "piruetas románticas" con su pareja, en una moto acuática.

El video, compartido por el perfil de Instagram Miami Famous, muestra al audaz protagonista ejecutando movimientos acrobáticos mientras navegaba por las aguas del Haulover Inlet en Bal Harbour, Florida.

La actuación incluyó saltos, giros y un toque romántico que dejó a todos boquiabiertos. Las reacciones no se hicieron esperar, con seguidores elogiando su habilidad y creatividad y otros preocupados por los riesgos.

La música de fondo del video, “I Want to Know What Love Is” de Foreigner, añadió un toque especial al espectáculo.

El perfil de Instagram Life Style Miami también compartió el video, destacando el estilo único del protagonista por llevar pantalones tipo jeans blancos ajustados y zapatillas deportivas.

Esta demostración de amor sobre las olas no solo capturó corazones, también puso en alto la creatividad y el espíritu aventurero de los cubanos en Miami. Sin duda, un espectáculo para recordar. ¿Te atreves a hacer una pirueta romántica de estas?