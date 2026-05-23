Díaz-Canel: Raúl buscó vías a «la prosperidad y al desarrollo» de Cuba

Vestido de uniforme de combate y ante una concentración de militares, policías y trabajadores estatales movilizados frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel defendió este viernes a Raúl Castro y aseguró que el exdictador siempre buscó salidas para la prosperidad y el desarrollo de Cuba.

La afirmación, pronunciada con toda la solemnidad del caso para un video difundido en sus redes oficiales, merece ser contrastada con la realidad que vive el pueblo cubano desde hace décadas, con sufrimiento límite en 2026.

El acto, bautizado como «Tribuna Antiimperialista», fue convocado por la Unión de Jóvenes Comunistas y otras organizaciones del régimen en respuesta a la acusación penal formal presentada por el Departamento de Justicia de EE.UU. contra Raúl Castro el 20 de mayo.

Díaz-Canel calificó la acusación como «la actitud beligerante, irrespetuosa, ilegal, de desprecio y de prepotencia con que el gobierno de los Estados Unidos se ha atrevido a criminalizar, a judicializar al líder de la revolución cubana, el general de ejército, Raúl Castro».

No se quedó ahí. También tachó de «hipócrita y mentirosa» una declaración del Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dirigida al pueblo cubano, y proclamó que «Raúl es la patria, Raúl es Cuba», enumerando con devoción las «leyendas» del acusado: guerrillero, ministro de las Fuerzas Armadas, fundador del Partido Comunista y «fiel discípulo de Fidel».

El clímax del discurso llegó cuando Díaz-Canel elogió «los denodados esfuerzos de Raúl por tratar de buscar siempre salidas que mejoren nuestro pueblo y que ayuden a la prosperidad y al desarrollo de nuestro país». Una descripción que, sin duda, resultará novedosa para los millones de cubanos que llevan décadas de crisis económica y, más recientemente, meses sin electricidad, sin comida y sin medicamentos.

Porque la «prosperidad» que Díaz-Canel le atribuye a Raúl tiene nombre y apellido: déficits eléctricos que han ido rompiendo récords un día tras otro en este mes de mayo, por encima de los 2,000 MW, lo que ha provocado apagones de más 20 horas en varias provincias del país, con hasta el 70 por ciento del territorio nacional afectado simultáneamente.

El «desarrollo» económico tampoco luce mejor: la CEPAL proyectó para 2026 un crecimiento del PIB cubano de apenas 0,1%, mientras análisis independientes estiman una contracción de entre -9,1% y -15% en escenarios severos. Cuba no recibió petróleo desde diciembre de 2025 hasta finales de marzo de 2026. La emigración masiva, mediante la cual ha salido de la isla más de un millón de cubanos desde 2021, continúa sin dar tregua.

Los cargos presentados por el fiscal general en funciones de EE.UU. Todd Blanche en Miami incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio, todos relacionados con el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, cuando cazas cubanos las abatieron sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida, matando a cuatro cubanoamericanos: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

Díaz-Canel cerró su intervención con una cadena de equivalencias que resume la lógica del régimen: «Defendiendo a Raúl estamos defendiendo a la patria, estamos defendiendo la revolución, estamos defendiendo el socialismo y estamos defendiendo nuestra libertad». El Consejo de Estado y el Parlamento cubano también emitieron declaraciones de respaldo a esa libertad que, al parecer, consiste en vivir sin luz, sin comida y aplaudiendo a quien te tiene así hace décadas.

El acto fue presentado además como homenaje anticipado al cumpleaños 95 de Raúl Castro, que se cumple el próximo 3 de junio. El caso en su contra tiene alcance principalmente simbólico y político, dado que Cuba y Estados Unidos no tienen tratado de extradición, lo que hace prácticamente imposible que el exdictador enfrente un tribunal. A menos que ocurra una extracción militar similar a la que enfrentó el exdictador de Venezuela Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.