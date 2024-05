Cubana recién llegada por primera vez en un gimnasio de Estados Unidos: "Los baños son como los de un hotel en Cuba"

Una joven cubana recién llegada compartió su primera experiencia en un gimnasio de Estados Unidos, donde se quedó sorprendida por su tamaño y también por la limpieza de los baños. Una parte que comparó con la de los hoteles de Cuba.

Lili Lastres (@lili_lastres), emocionada por su primera vez en un gimnasio en Estados Unidos después de aterrizar apenas unos días atrás en el país, compartió sus impresiones al visitarlo y hacer ejercicio ahí, sin poder evitar expresar su asombro por todas las máquinas y el tamaño del gimnasio.

"Desde que entré me sorprendí porque yo sabía que eran grandes, pero no me imaginé que en persona iban a ser mucho más grandes. Adaptándome a las máquinas que son muy cómodas. Son un sueño. En Cuba no se parecen en nada a las de acá", comenzó expresando.

Además, al gimnasio que fue tenía una piscina y sauna.

"Me dejó sorprendida los baños. Tienen duchas, muchos espejos y ni hablar de la limpieza. Es lo mismo que estar en un baño de un hotel en Cuba. Y si al principio me pareció grande, cuando vi estas salas me lo pareció aún más", agregó sobre esta experiencia "indescriptible".