Denuncian hostigamiento de la Seguridad del Estado al escritor Jorge Fernández Era

El intelectual y escritor Jorge Fernández Era vuelve a ser víctima del hostigamiento de la Seguridad del Estado (SE), siendo forzado a cumplir prisión domiciliaria este domingo, según informaron organizaciones defensoras de los derechos humanos en Cuba.

Tres oficiales del Ministerio del Interior impiden que Fernández salga de su vivienda, alegando que “está de prisión domiciliaria”, informó Cuba X Cuba en Facebook.

Captura de Facebook / Cuba x Cuba

El también humorista relató a la profesora Alina Bárbara López Hernández, durante una llamada, que mientras se disponía a comprar alimentos con su esposa, la poeta Laideliz Herrera Laza, fueron detenidos por dos oficiales de la policía y uno de la SE, este último vestido de civil.

Fernández intentó seguir su camino, pero los represores trataron de “introducirlo violentamente en el auto patrullero”, denunció Cuba X Cuba.

Se mantuvo el forcejeo hasta que el agente de civil dijo que “no lo conducirían si regresaba a su casa”, señaló la organización evidenciando la violación de los derechos humanos del intelectual cubano.

Ambos regresaron a la casa donde permanecen aislados y sin acceso a internet, indicó la denuncia exponiendo otro suceso de represión contra la población civil cubana, pocos días después de que el gobernante Miguel Díaz-Canel afirmara que hechos de esta naturaleza no ocurren en la isla.

Hasta ahora, Fernández no ha recibido condena por ningún tribunal y, por el contrario, ha presentado innumerables quejas a la Fiscalía por la flagrante violación de sus derechos ciudadanos.

Asimismo, ha expresado su inconformidad ante Rogelio Polanco, jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, y ante la Uneac. Sin embargo, en ambos casos no ha recibido respuesta alguna.

La junta directiva de la organización Cuba X Cuba, de la cual Fernández es colaborador, condenó esta nueva violación de los derechos de un ciudadano honesto, alertando que “se suma a otras muchas perpetradas por fuerzas del Estado/Partido/Gobierno cubanos”.

De igual forma, exigieron a las autoridades desistir de la violencia y el acoso alegando que “violan los derechos refrendados en la Constitución”.

Sin embargo, el hostigamiento hacia el escritor cubano comenzó este sábado cuando él mismo denunció en Facebook que dos oficiales de la SE le advirtieron que no debía salir de su casa.

Captura de Facebook / Jorge Fernández Era

“Me advierten que me conducirán si intento salir hoy hacia el Parque Central. Lo haré en algún momento del día cualesquiera sean las consecuencias, me lleven a donde me lleven, me encierren donde me encierren, me imputen lo que me imputen. No les temo”, dijo el activista en su publicación.

En 2023, más de cien artistas y humoristas apoyaron con Fernández y denunciaron que era objeto de un injusto acoso por parte de la SE, que lo castigó por sus colaboraciones con medios independientes.

El reconocido actor y humorista cubano, Osvaldo Doimeadiós, le envió un mensaje mostrando su solidaridad y disposición para ayudar en la difícil situación por la que estaba pasando en ese momento.