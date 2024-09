Intelectual Jorge Fernández Era es citado por la Seguridad del Estado para ser interrogado en Villa Marista

El escritor y periodista cubano Jorge Fernández Era fue citado por la Seguridad del Estado para ser “entrevistado” en la sede central del órgano represor, conocida como Villa Marista, en La Habana.

Acosado desde hace años por su postura crítica hacia el régimen cubano, el intelectual nunca había sido interrogado en los cuarteles generales de la Seguridad del Estado, un centro de detención de nefasta reputación entre los disidentes y opositores cubanos que han pasado por sus calabozos.

Captura de pantalla Facebook / Jorge Fernández Era

Así lo reconoció Fernández Era en una publicación de sus redes sociales en la que con su habitual sarcasmo consideró un “inmenso honor” el hecho de que los represores cubanos incrementaran la presión sobre su persona y le conminasen a presentarse en el tenebroso centro de torturas.

“Hoy [martes] me llegó una de tantas citaciones. Esta vez —inmenso honor— es para Villa Marista. Debo estar en sus predios mañana [miércoles] a las 8:00 am, y tendré como anfitriona a la invicta teniente coronel Kenia”, explicó el escritor en Facebook.

Fernández Era atribuyó la citación a su reciente renuncia a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), un gesto solidario tomado tras la expulsión de esa organización de la profesora y académica Alina Bárbara López Hernández.

“Está claro que el cerco de la Seguridad del Estado se cierra sobre nosotros. Demasiado reciente la expulsión de Alina Bárbara López Hernández de la UNEAC y mi posterior renuncia, así como la combativa declaración aparecida en Granma con el título ‘Los valientes y los cobardes’”, consideró el periodista haciendo referencia a un editorial del órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, en el que, sin mencionarles, cargó contra ambos intelectuales.

Consciente del peligro que supone para su integridad física la escalada de acoso y amenazas que viene sufriendo, Fernández Era volvió a alertar de la intención de los represores cubanos de acusarles de delitos comunes para silenciarles y desacreditar a las voces críticas que denuncian la violación de derechos y libertades por parte del régimen totalitario cubano.

“El tema en cuestión es que no encuentran manera de cerrar nuestros expedientes para juzgarnos por lo que esté más a mano, siempre bajo la premisa de que no somos presos de conciencia, sino vulgares delincuentes”, señaló.

El interrogatorio de este miércoles 18 de septiembre “no es casual”, observó Fernández Era, quien desde hace meses es vigilado, al igual que López Hernández, para que no lleven a cabo la acción cívica mensual que realizan el 18 de cada mes exigiendo la liberación de los presos políticos y la dimisión de los altos cargos del régimen.

“Estoy consciente de los riesgos a que se exponen mis 61 años y mi salud si la pasantía de mañana se extiende más allá del récord de once horas que constituyó la excursión el pasado mes a Santiago de las Vegas, pero no les temo, ni a ellos ni a las consecuencias de mis actos. Soy y seré libre, esa es una felicidad que no me quitarán ni inquisidores ni abyectos”, manifestó el escritor.

Captura de pantalla Facebook / Cubalex

La Teniente Coronel (o Coronel) Kenia María Morales Larrea es conocida por su represión y acosos a artistas, periodistas y activistas del mundo de la cultura. Un post de la ONG Cubalex la identificaba como "la instructora en el caso contra contra artistas como Tania Bruguera" y oficial encargada del "proceso contra Carolina Barrero".

También ha sido expuesta como represora de los artistas plásticos y críticos del régimen, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro y preso político del régimen cubano, y Hamlet Lavastida, un talentoso joven obligado a un destierro forzoso luego de haber sido detenido e interrogado durante semanas en Villa Marista.