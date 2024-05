Cubana recién llegada a Estados Unidos: "El olor a yuma no existe"

Cubanos y cubanas continúan sumándose al popular challenge de TikTok "soy cubana", desvelando las costumbres que se sienten identificados. Un challenge que versionó una cubana recién llegada de la isla para desvelar lo que más le ha sorprendido al llegar a Estados Unidos.

La protagonista del vídeo es Lisandra (cuyo nombre de usuaria es @lis_blonde), que acaba de llegar a Estados Unidos. En este tiempo, se ha sorprendido de varias cosas, como por ejemplo de la imagen que tenía de cómo vestía la gente por las calles era errónea,

También ha destacado que a la gente que llegaba de Estados Unidos a Cuba los veía más pálidos y ahora los ve normales.

"Soy cubana recién llegada a Estados Unidos y por supuesto el olor a yuma no existe o no se siente. Por supuesto la gente que venía a Cuba yo les veía blancos y aquí los veo normales. Por supuesto te topas a cada gente despeinada y con mal aspecto, el punto es que en las redes sociales desde Cuba parecen princesas sacadas de cuento. Por supuesto que no tengo trabajo", comenta en el vídeo esta cubana.