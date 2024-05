Heydy González y su pareja Eddy Borges agradecen el cariño de sus fans

Heydy González y Eddy Borges Foto © Instagram / Heydy González

Heydy González y su pareja Eddy Borges se sienten súper agradecidos con sus fans, esos que siguen cada una de sus publicaciones en redes sociales y están pendientes de su familia y sus logros en lo personal y profesional.

La actriz cubana recurrió a Instagram para dejar un bonito mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores.

“¡Estos locos agradecen cada frase y cada muestra de cariño de cada uno de ustedes! ¡Gracias por tanto familia! Miramos juntos un futuro cada vez más próspero y lleno de momentos lindos, pero siempre junto a ustedes que nos dan las mayores alegrías”, se en la descripción al post que ambos compartieron en sus perfiles.

La artista acompañó su mensaje de una foto de ambos en la playa en trajes de baño y tomados de las manos.

La instantánea no pasó desapercibida para los followers que llenaron de elogios a la pareja: “Hacen tan linda pareja. No se separen nunca, aunque pasen por situaciones difíciles, junticos es mejor”; “Siempre alegres y felices, así es como admiro verlos siempre”; “Qué pareja más bella les deseo muchas bendiciones”; “Esa pareja me encanta siempre unidos”; “Qué bonita foto hacen una hermosa pareja y equipo”.

Algunos, sin embargo, no pudieron evitar reparar en el cuerpazo de Heydy en un trikini que resalta sus mejores curvas.