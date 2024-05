Marta, la abuela cubana más viral en redes, confirma que no quiere ir a EE.UU.

Marta, abuela cubana que se volvió viral en los últimos meses gracias a las travesuras que compartió con Ariel Ramos Perdomo, a quien adoptó como "nieto", confirmó en una videollamada con el joven que no tiene intenciones de ir a Estados Unidos.

"¿Tú no vas a venir aquí a la 'Yunai' a verme?", le preguntó el joven, quien arribó a territorio estadounidense este fin de semana.

"¿Tú te imaginas montada en un avión. ¡Qué perro! Martica 'la cojonua' llega a Estado Unidos. ¿Tú te imaginas que lo diga en todas las portadas?", añadió dando alas a la abuelita en un video publicado por el joven sus historias de Instagram.

"No pipo, no, yo no quiero ir pa' allá. No te pongas bravo, pero no", contestó más bien seria la anciana, quien seguramente debe estar extrañando mucho desde ya las aventuras que protagonizaba con su nieto postizo.

Captura de Historias de Instagram/Ariel Ramos Perdomo

A pesar de que muchos creían que ambos eran familia en la vida real, Ariel Ramos confirmó recién llegado a EE.UU. que Marta no es su abuela de sangre, aunque dice que la quiere como si lo fuera, y subrayó que ella seguirá siendo parte fundamental de su vida aunque él haya emigrado.

Ramos Perdomo, quien llegó el domingo al estado de Missouri gracias al parole humanitario, explicó en entrevista con el periodista Mario J. Pentón que conoció a Marta hace casi cuatro años, cuando él alquiló junto a su pareja en una casa que es propiedad de la anciana.

Explicó que Marta es tal cual la ven en los videos, y que sus numerosas ocurrencias lo llevaron a él a pedir permiso a la familia de la abuelita para para dejar constancia de esa espontaneidad y de esa naturalidad que la ha hecho tan famosa y tan querida.

Detalló, además, que hay que respetarle a la anciana que no quiera ir a Estados Unidos -ni de visita al parecer- porque es una persona mayor.

"Ella quedó en las mejores manos en Cuba, con su familia. Por mi parte nunca va a quedar desamparada", aseguró el tiktoker.

El joven -que estudió veterinaria pero que nunca la ejerció por las condiciones de vida en Cuba- está decidido a seguir creando contenido desde Estados Unidos, y quiere que Marta sea parte de ellos porque dice que “no hay un Ariel sin Marta”.

En varios momentos de la entrevista el joven subrayó que más allá de que la familia de sangre de la anciana ya se ocupa muy bien de ella en Cuba, de parte de él tampoco le va a faltar nada.