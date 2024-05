Imitador de Celia Cruz triunfa en Got Talent Chile

El venezolano Joseph Sanz se ha consagrado como imitador de Celia Cruz y actualmente está triunfando en el show televisivo Got Talent Chile con sus performances de la cubana.

En las imitaciones de este artista no solo resalta el increíble parecido físico y en la voz que logra con Celia, sino el gran respeto y admiración que siente por La Guarachera de Cuba.

“Espero que les haya gustado este homenaje que le hice a La Reina de la Salsa Celia Cruz en conmemoración a su última presentación. Celia es muy importante para mí, de ella he aprendido tanto de la vida, de no rendirme en momentos de dificultad, de superar mis miedos y entender que la vida es un paso por este mundo. Gracias Got Talent Chile y a su equipo por esta oportunidad. Nos vemos pronto en la semifinal”, escribió Joseph en una publicación en su cuenta en TikTok.

En esta presentación para el concurso de talentos el venezolano hizo una interpretación impresionante de ese clásico de Celia Cruz que es “Yo viviré”.

Desde la audición para el show en la que cantó “Quimbara”, tanto los jueces como el público quedaron anonadados con el timbre de voz tan parecido al de la cubana, los movimientos tan similares y el vestuario y maquillaje con el que logra parecerse sobremanera a la artista.

Sin embargo, más impresionante aún es el proceso de transformación de Joseph Sanz para convertirse en Celia antes de cada presentación.