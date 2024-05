Desfile de cochecitos de marca: Camila Guiribitey presume de su "línea de lujo silencioso"

Camila Guiribitey sabe muy bien cómo despertar la comidilla en las redes sociales y de paso resultar divertida; la influencer cubana presumió nada más y nada menos que de su “flota” de cochecitos de bebé de distintas marcas.

“Para los creadores de ‘esta mujer ya no sabe qué hacer con su dinero’, aquí les dejo comidilla”, así comienza Camila el video de su desfile de cochecitos que subió a Instagram.

“Primero tuvimos este coche porque ustedes saben que aquí somos de la realeza. No nos bastó y trajimos el Dior, porque si medio Hollywood lo tiene, nosotros también. Para no perder la humildad compramos este Dior rosado que está flacucho pero funciona”, describe la influencer como si no fueran suficientes dólares en cochecitos, que en un inicio eran para una sola bebé.

Sin embargo, allí no quedó el desfile: “Volvemos a la pacotilla y sacamos este Fendi, porque si Las Kardashians lo tienen, nosotros los Guiribitey también. Y como la familia nos creció, la flota de carritos también, para continuar con la línea de lujo silencioso ahora tenemos estos dos Gucci”.

“Nada dice más lujo silencioso que un par de coches Gucci ¿verdad? Por aquí un poco de humor porque la vida tenemos que tomarla suave”, añadió en la descripción del post.

El video de Camila Guiribitey desató infinidad de comentarios, gran parte de ellos celebrando que pueda presumir de estos cochecitos: “La que puede, puede, hermosa familia”; “Lujo silencioso, me mató”; “A quien Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga, todos lo hacen, sólo que usted gasta, hasta donde su dinero se lo permite”; “Ay ella no sabe qué hacer con su dinero haz lo que te plazca el dinero es tuyo mi amor”.

Si Camila estaba preparada para recibir alguna que otra crítica por este derroche de opulencia, lo cierto es que sus seguidores se divirtieron a lo grande; y si alguien llegó a pensar que es una ridiculez se contuvo de expresarlo en medio de la avalancha de elogios.