Los autos en Miami chocan hasta en el mar

La ciudad de Miami es famosa, entre otras cosas, por las rarezas que se pueden ver por sus calles y avenidas, donde algunos conductores son capaces de realizar las maniobras más atrevidas e impensables que, en ocasiones, dan lugar a rocambolescos accidentes.

Sin embargo, la escena compartida este lunes por el sitio de sucesos Only in Dade, se lleva un lugar meritorio en el capítulo de los accidentes “automovilísticos” de Miami, pues se trató, nada más y nada menos, de un choque de dos “autos” en el mar.

En realidad, el video mostró el momento en que dos lanchas con forma de autos colisionaron frente a las costas de Miami al perder el control del volante uno de los conductores mientras realizaba una maniobra de adelantamiento a su compañero.

Sin duda, el comentario a la publicación hecho por uno de los usuarios definió a la perfección la situación.

“Sin edificios. No hay calles. Sin bordillos. No hay árboles. Sin postes. No hay peatones. Sin intersecciones. Sin pasos de cebra escolares. No hay animales cruzando. Sin semáforos. Sin tráfico. No hay niños corriendo. Sin personas mayores. Sin estafadores de seguros. Sin obras en la vía. Sin colinas, puentes o elevaciones. Sin persecución. Sin radares ni límites de velocidad. No hay mujeres sexys que te distraigan. Podría seguir adelante, pero el punto es... Aún con esas condiciones, un conductor de Miami logró golpear a alguien”.