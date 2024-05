Yomil reacciona al encontronazo entre El Taiger y Ja Rulay en Varadero: "Somos el hazme reír de un país entero"

El mundo de la música cubana está que arde tras el momento de tensión que se vivió durante un evento en Varadero, donde coincidieron El Taiger y Ja Rulay. Los dos artistas cubanos protagonizaron un fuerte encontronazo sobre el que se han pronunciado varios cantantes, entre ellos Yomil Hidalgo, quien tras ver las imágenes de la pelea, subió una historia a Instagram expresando su opinión al respecto.

"Artistas urbanos de Cuba, somos el hazme reír de un país entero, dándole por las venas del gusto a los que a escondidas disfrutan veros así", sentenció el cantante cubano en la historia que subió a su Instagram, pocas horas después de que las imágenes del encuentro entre El Taiger y Ja Rulay circulasen por todas las redes sociales.

Captura de Instagram

De igual manera se han pronunciado otros cantantes, como Jorge Junior, primo de El Taiger, que culpó a las instituciones cubanas y a los realizadores de la actividad de lo ocurrido.

"Esta es la falta de respeto más grande que he visto. Voy a decirle una cosa a las instituciones y a los que están frente de estos eventos. Ustedes saben bien que estos muchachos acaban de salir de un problema reciente y aún así los invitan juntos a un evento sin tomar las medidas para que esto no pase", escribió el líder de Los 4 en Facebook.

"Yo desde aquí digo que ojalá no pase nada malo y las cosas no lleguen más allá, porque si es así yo culpo a los dueños de este evento y a las empresas que atienden esto por este mal trabajo. Porque me parece que lo están haciendo adrede y no tienen idea cómo puede acabar esto. Están a tiempo de prevenir antes de lamentarse. Dos muchachos que están en su momento y ahora miren en que situación están", agregó.

Yulién Oviedo también reaccionó a lo sucedido en Instagram, donde publicó la siguiente historia:

Captura de Instagram

Y tú, ¿qué opinas?