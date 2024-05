Entrenador Alexis Roque: Hubiese preferido seguir en Cuba, pero me tocó halar el carro de mi familia en lo económico

Mucho hemos divulgado sobre los éxitos de entrenadores cubanos en otras latitudes; casos como el de Iván Pedroso, Yansen Pérez, Carlos Rafael Gil, Alexander Navas y un numeroso grupo de preparadores de boxeo son ejemplos fehacientes de lo enunciado.

Pues bien, hoy nos referiremos a un villaclareño que viene levantando el atletismo en Panamá Alexis Roque ¿cómo llegas al Istmo, contrato libre o por CubaDeportes?

Estoy en este país desde el mes de septiembre del año 2013; vine por convenio deportivo con Cubadeportes hasta diciembre de 2017. Posteriormente sigo por contrato personal.

¿Entrenas en la capital, cuántos alumnos, todos varones, en qué disciplinas?

Entreno en Ciudad Panamá a corredores de medio fondo sin distinción de sexos y algunos atletas de otras disciplinas. También niños para ir formándolos. Nuestro grupo es de 15 corredores de diferentes niveles.

¿Qué condiciones tienes en Panamá?

Panamá tiene un clima muy caluroso y húmedo, nada apropiado para eventos de resistencia, pero el trabajo va saliendo y los dirigentes del deporte nos van apoyando. Lo que queda es ir por más.

¿Piensas echar raíces en Panamá, regresas a Cuba, vas para España? Habla de tu familia.

En lo personal, hubiese preferido seguir mi vida en Cuba, pues soy un guajiro que ama Santa Clara, pero me tocó halar el carro de mi familia en lo económico. Tal vez si la Base de Fondo se hubiese mantenido en Santa Clara, probablemente yo estuviese allí todavía, pero las cosas suceden por algo. Hay cosas que uno puede cambiar, pero otras no dependen de uno, así que hay que seguir adelante.

En Cuba están mi esposa y mis hijos, y si nuestra tierra no mejora irán sabe Dios dónde. No les puedo cortar las alas. Yo tuve que salir a guapear para ayudar a la familia y he dejado de estar a su lado en momentos buenos y malos.

Ellos, mis hijos, sí se van. Tengo que respetar sus decisiones, porque yo he tomado las mías. Lo real es que a día de hoy, los padres de mi esposa están mayores y toca cuidarlos y ayudarlos en todo. Certeza es el día a día que vivimos Julita.

¿Nombres, especialidades, marcas y mejores actuaciones de tus discípulos?

Llegué en el 2013 como te dije, con el objetivo de entrenar a Andrea Ferris, quien ya era una figura con resultados de nivel. Con ella ganamos tres medallas en 800, 1500m y 3000 con obstáculos en los Juegos Bolivarianos de ese año celebrados en Trujillo, Perú. En el caso de los mil 500, estableciendo récord nacional aún vigente.

En el 2014, Andrea ganó la plata en 1500m en los Juegos Suramericanos de Santiago de Chile y ese mismo año dio a luz a su hija, por lo que me regresé a Panamá desde Arequipa, Perú donde la entrenaba (allí vivía con su esposo que era un atleta peruano).

Ya en el Istmo comencé en ese 2014 la formación de nuevos atletas de los cuales son hoy los más avanzados el ochocentista Chamar Chambers y el obstaculista Diddier Rodríguez.

Chamar rompió la plusmarca nacional de 800m en cuatro oportunidades, en la primera de ella dejó detrás el minuto 48 segundos y cinco centésimas, récord panameño que permaneció por 51 años, desde 1971 hasta el 2022; recientemente, el 11 de mayo, en el Iberoamericano de Cuiabá lo bajó por cuarta ocasión: 1.45.27, lo que constituye uno de sus mayores logros.

Chamar Chambers ha sido varias veces campeón del Istmo, en el Istmo Centroamericano en 800m y 400m, Juegos Suramericanos Asunción 2022, 4to y 6to en Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y Panamericanos de Santiago de Chile 2023 y monarca Iberoamericano en Cuiabá. Estamos intentando conseguir la marca para Paris 2024 pues por puntos se ve difícil; compite poco.

Entrenador cubano Alexis Roque / Cortesía CiberCuba

Diddier Rodríguez ha batido el récord nacional de 3 mil con obstáculos en cinco ocaciones y una el de 5 mil; el de los tres mil, 9 minutos10 segundos 4 centésimas databa de 1983, estuvo 39 años vigente hasta 2022. Recientemente lo bajó a 8.39.22 en el Iberoamericano. El de 5 mil databa de 1986.

En su curriculum destaca el ser varias veces medallista en el Campeonato del Istmo Centroamericano, bronce en 3 mil con obstáculos Sadamericanos de Asunción 2022, 4to y 7mo en los Centrocaribes de San Salvador y Pabamericanos de Chile y bronce en el Iberoamericano reciente.

¿Consideras que estos jóvenes pueden ascender en el próximo cuatrienio olímpico?

Sí, si siguen como van, cumpliendo fielmente el entrenamiento y de poder contar con algunas competencias, considero que sí. Yo los entreno y para mí forman parte de mi familia; confío en ellos.

Entrenador cubano Alexis Roque con atletas panameños / Cortesía CiberCuba

¿Competencias próximas que te permitirán acceder a París con alguno de sus alumnos?

En este momento, el atleta con más posibilidades es Chambers; habrá que rebajar su marca personal a 0,57 seg. Lo intentaremos en Panamá, en Brasil que tiene un buen calendario competitivo y en Centroamérica. La fecha tope es el 30 de junio para correr 1.44.70; realmente la tarea es grande, pero grande también son los deseos de lograrlo.

De poder asistir a París ¿qué significaría eso para ti?

Si voy a París sería ver realizado un sueño, el que tenía de niño de estar en una Olimpíada al ver a Alberto Juantorena y Lasse Viren correr en Montreal 76 pero no ya como atleta sino como entrenador. Sería la primera vez que pudiera estar en un evento de tal magnitud.

Vamos a darnos un saltico a Cuba ¿qué representó como atleta, como entrenador la base de medio fondo y fondo de Santa Clara?

Como atleta pertenecí a la selección nacional de 1984 a 1990, aunque sin resultados sobresalientes. Era la época de oro en la cual los hermanos Cuba, los mellizos Conde, Juan Linares, Ángel Rodríguez, Navel Parra, Lázaro Pereira y varios más eran los atletas de vanguardia en la especialidad.

Mi formación como atleta se inició en la Escuela Formadora de Maestros de Santa Clara en 1977 bajo la égida de los profesores de Educación Física Nelson Martin y Pedro Monteagudo y así en el grupo de Carrera de Orientación que formaron ellos, yo descubrí que mí me gustaba correr; así comienzo.

Y cuando terminé la carrera me dediqué al atletismo con el profesor Abelardo Montiel en el Campo Sport en Santa Clara.

Muchos hablan con cariño y respeto del profe Montiel.

Montiel fue todo para mí: padre, amigo; fue quien me inculcó el amor por ser entrenador. Siempre predicó con el ejemplo y no buscaba ni entendía de justificaciones para hacer el trabajo.

En septiembre de 1987 se funda la Base Nacional de Fondo en Villa Clara y formé parte de esa institución cuatro años como atleta y a partir de 1991, año en el que me gradué de la Licenciatura en Cultura Física, me quedé ayudando hasta ir aprendiendo y tomando experiencia.

En el momento que cierran la Base VC en 2011 formábamos un colectivo de entrenadores que había ganado en las últimas tres ediciones de Juegos Panamericanos 6 medallas, 2 de cada color.

Fue un error de marca mayor el cierre de ese centro por muchas razones: por ser parte de una cadena causa-efecto que dejó a oscuras el medio fondo y el fondo en Cuba. La Base funcionaba con recursos austeros, pero lo principal era el amor con que se trabajaba allí, el sentido de pertenencia.

Y como todo lo que sucede allá, llevaban años tratando de cerrarla. Cada vez que ponían un Comisionado Nacional nuevo y fueron varios después de Jesús Molina, alguien le vendía la idea esa de cerrar la Base. Venían, nos veían echando para adelante y no sólo no la cerraban sino que nos apoyaban, hasta que llegó la reducción de plantilla y nos redujeron a 0.

La Base no solo era para formar atletas, sino que por estar situada en el Fajardo se convertía en un ente formador de entrenadores, era un vínculo con la formación profesional de la Facultad para los que egresaban de carrera de Cultura Física.

De allí salieron muchos jóvenes que al terminar sus estudios y no seguir en el alto rendimiento como atletas, se iban a sus provincias, bien capacitados y no era raro ver a más de un pichón de entrenador sobresaliendo rápidamente. Todo eso lo perdimos sin contar que los nombres de nuestros atletas se perdieron en el éter.

En esa base entrené entre muchos, a un gran atleta, Andy González, campeón centro y panamericano así como del Iberoamericano, finalista mundial juvenil y semifinalista en Londres 2012. Es un hijo para mí. Por sus grandes resultados es que Panamá me contrata.

Atletismo cubano en la actualidad, tantos valores distribuidos por el mundo: triplistas, velocistas, vallistas ¿qué opinas?

Lo primero es que realmente el éxodo de entrenadores y atletas ha sido grande desde hace años, todo mayormente vinculado a la situación económica de Cuba. Como cubano que soy… ¡cómo me gustaría que muchos de esos atletas representasen a Cuba en la arena internacional! Muchos se formaron allí y es nuestra bandera y nuestra idiosincrasia; ahora bien, creo que esto se pudo evitar ¿de qué forma? dejándolos insertarse en clubes, ligas.

No les ha quedado más remedio y hoy se está haciendo, pero se tardó mucho en entender y perdimos muchos atletas y técnicos. Yo siempre desearé éxitos a todos los cubanos estén donde estén y en las circunstancias que estén, no solo en el deporte, sino en cualquier esfera social, por una sencilla razón: nacimos en el vientre del Verde Caimán y eso no lo cambia nadie.

¡Éxitos a nuestros compatriotas en Paris 2024, estén dentro de la Isla o fuera de ella!

A propósito de París ¿qué crees del deporte cubano en la cita olímpica?

Las posibilidades de medallas de Cuba siempre van a existir, sobre todo en deportes de combate y el atletismo. En éste, el área de saltos pudiera aportar sobre todo en triple y no sé cómo va Juan Miguel. Si la mano maestra de Iván Pedroso lo rescata habrá pelea, que nadie lo dude. A estas alturas, son las mayores posibilidades que veo… ¡ah! para un futuro siempre va a haber atletas que irán a planos estelares, pero ahora son bisoños con pinta de grandes cosas, pero para París aún no.

Situación actual en Cuba. Villa Clara, tu provincia, ha estado peor que nunca castigada por constantes apagones ¿qué opinas de eso?

No es un secreto las dificultades económicas que existen y eso empeora considerablemente la vida del cubano de a pie; un problemón es lo de la corriente eléctrica. Como país nuestra falta de liquidez para comprar combustible limita muchísimo su adquisición y por otro lado y no menos importante, es que el parque de plantas productoras de electricidad es vetusto y necesitan no ya de reparaciones sino de reemplazo y hoy día eso no es posible.

Una pena pero es muy cierto. Agradecida de tus palabras.

Quisiera decirte algo más: agradecer a todas las personas que han contribuido a nuestra formación como persona y como profesional, desde mi madre y mi familia toda que nos enseñaron a ser honestos y trabajadores.

Mis maestros en todos los niveles educativos y deportivos, así como todos los alumnos con los que me tocó trabajar en estos más de 30 años como entrenador, a los cuales enseñamos y también aprendimos de ellos, así como a todos los amigos y compañeros de trabajo con los que compartimos el camino hasta hoy día ¡gracias a ti Julita y a Cibercuba por la deferencia!