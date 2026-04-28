Fallece en La Habana el exreceptor y entrenador cubano Juan Bravo

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Juan José Bravo Prescott, exreceptor y entrenador cubano de béisbol, falleció este lunes en La Habana víctima de un infarto cardíaco, cuando se encontraba de visita en la isla y tenía previsto regresar a Miami el próximo 30 de abril.

Sus restos están siendo velados en la funeraria de San Francisco de Paula, el mismo municipio habanero donde nació el 13 de enero de 1963, hace 63 años, lo que convierte ese lugar en el punto de partida y de llegada de una vida dedicada al béisbol.

La noticia fue difundida por la página Dporto Sports News -espacio del periodista deportivo Yasel Porto-, que publicó una imagen conmemorativa con la leyenda «En Paz Descanse — Juan Bravo Prescott», mostrándolo con uniforme rojo y blanco y gorra con la letra «M», correspondiente a los Metropolitanos, uno de los equipos con los que defendió su posición durante años.

Publicación de Facebook/Dporto Sports News

Bravo Prescott fue uno de los receptores más destacados de las Series Nacionales de Béisbol cubano durante las décadas de 1980 y 1990, vistiendo los uniformes de Industriales, Metropolitanos e Isla de la Juventud en una carrera que lo consolidó como figura respetada dentro del béisbol de la isla.

Su mayor logro individual fue coronarse campeón de bateo en la XXVIII Serie Nacional (temporada 1988-89), con un promedio de .414, al conectar 58 hits en 140 turnos al bate durante una campaña que se disputó entre el 4 de noviembre de 1988 y el 22 de enero de 1989.

Esa hazaña resultó extraordinariamente rara para un receptor lo convirtió en uno de solo dos cátchers en toda la historia de las Series Nacionales en alcanzar ese título individual.

El diario Granma reconoció en 2015 la singularidad de ese logro en un artículo titulado «¿Habrá otro receptor campeón de bateo?», que ponía en perspectiva la dificultad de repetir lo que Bravo Prescott había conseguido décadas atrás y que evidenciaba el lugar especial que ocupaba en la memoria del béisbol cubano.

Tras su retiro como jugador activo, continuó vinculado al béisbol como entrenador y emigró a Miami, Florida, ciudad donde residía y formaba parte de la comunidad cubana del exilio al momento de su fallecimiento.

Bravo Prescott se encontraba en Cuba en una visita que debía concluir apenas dos días después de su muerte, cuando tenía previsto regresar a Miami el 30 de abril, según informó Dporto Sports News al dar a conocer la trágica noticia.

Con su partida, el béisbol cubano pierde a uno de los pocos receptores que logró destacarse tanto en la defensa como en el bateo, dejando una marca histórica que el propio Granma se preguntaba si algún día sería igualada.