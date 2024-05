Cubana en España manda mensaje a compatriotas en la isla: "Les puedes dar la vida y aún así están pidiendo más"

La tiktoker cubana Kuki Acea, residente en España, ha causado revuelo en la red al publicar un video en el que lanza un mensaje directo y sin tapujos a las familias en la isla, abordando la difícil situación que enfrentan los emigrantes y la presión constante de las demandas económicas a que los someten sus allegados.

"Familia cubana, no le caigan más arriba al que salió de Cuba como si fuera un yuma explotándole y pidiéndole chicle. Familia cubana, sean conformistas con lo que uno le da. El que salió de Cuba y llegó a otro país la vida la tiene bastante dura, la vida del emigrante es bastante dura", dice la joven en el vídeo que en la actualidad ya tiene más de 23 mil likes y supera los 2 mil comentarios.

La cubana no se detiene ahí y añade: "Si les mandas 100 se gastan 100, si le mandas 200, 200, 300... no les alcanza para más y dicen que no tienen, que están chillando, que no tienen comida y tienen uñas puestas, pelos postizos, último teléfono. Si quieren estar mejor que nosotros que estamos aquí y quieren seguir en Cuba teniendo buena vida, pues bueno, mámenle un huevo a Díaz-Canel", añade visiblemente molesta.

"Aquí también estamos necesitados no piensen que esto aquí es jamón que el dinero cae así mira del cielo aquí hay que pagar aquí hay que pagar todo, todo, casa comida todo seguros y de todo porque el emigrante aquí se ve solo me entiende aquí tienes que pagarlo todo no mandes a pedir más nada no manden a pedir más nada y sean conformistas con lo que uno le da al mes", abunda en su viral reflexión que ha generado una avalancha de comentarios y reacciones diversas en TikTok, donde muchos usuarios mostraron su apoyo y coincidieron con el mensaje, otros lo consideraron inapropiado y generalizador.

"Eso es para tu familia, nadie te da el permiso de hablar de todas las familias cubanas. No tienes ese derecho, lamento que la tuya tenga que hacer todo eso"; "ese no es mi caso pero si he oído muchos casos dicen que están tremendos","Gracias a Dios no es mi caso mi familia es muy comprensiva y tiene mucha empatía conmigo, no me piden nada! Y le doy gracia a Dios porque todos los meses les puedo enviar!", dijeron algunos que manifestaron vivir una relación diferente con sus seres queridos en la isla.

"Ay mi vida, imagínate que yo le mando a mi mamá 300 al mes y hace unos días me dijo que me quitara las extensiones para que la ayudara un poco más, ¡qué rabia!", contó, otra persona, que apoyó la opinión de su compatriota.

"Así mismo estoy yo. Nunca se queda bien con nadie y tienen uñas postizas y mejor teléfono que uno. Durmiendo mañana y pidiendo recarga. Uno sin poder"; "Qué ganas de oír a alguien con mis pensamientos, creía q era tacaña o despreocupada ,q alivio a mi sola no me pasa"; "Por eso Cuba nunca va a cambiar! El mismo Cubano es el que mantiene el regimen vivo!!"; "Éso es verdad, Arriba de eso salen selebrando el 1ro de mayo"; "Oye estoy de acuerdo contigo la familia mía viven bien no les falta nada porque yo los mantengo a todos pero son todos unos descarados yo le mando y ellos siguen chupando", dijeron otros.

¿Y tú qué crees?