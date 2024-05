Hombre anima el tráfico de West Palm Beach al ritmo de "La Totaila" de Bebeshito

Una cubana de Florida captó el inusual y alegre momento protagonizado por un hombre, que en plena calle de West Palm Beach, animó el tráfico al ritmo del contagioso ritmo de "La Totaila" de Oniel Bebeshito.

Al verle bailar y darlo todo mientras suena el tema de reparto, la cubana (que se identifica como @granitodecanela en TikTok) no dudo en grabar este espontáneo espectáculo, que seguro puso una sonrisa en los rostros de quienes pudieron presenciarlo.

El hombre, cuyo entusiasmo era palpable, transformó una situación cotidiana en una celebración improvisada.

Este momento no solo destaca la influencia de la música en nuestra vida diaria, sino también la capacidad de las personas para crear momentos de felicidad compartida en los lugares más inesperados. Las redes sociales se inundaron de videos y comentarios, convirtiendo al hombre y su baile en una sensación viral.

"'¡Ay, no lo he visto! Me muero de la risa si lo veo", "Qué buen sentido del humor, gracias por hacernos reír. Hay muchas personas amargadas y nos hace falta buena energía", "Ese ritmo contagia a cualquiera", reaccionaron algunos cibernautas a este vídeo, que está camino a convertirse en uno de los virales del día.