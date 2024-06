Mexicana cuenta su experiencia al visitar Cuba: "Me eché a llorar en una habitación"

Una mexicana que fue a Cuba de visita relató en su cuenta de TikTok algunos de los momentos que, según dijo, alteraron la química de su cerebro.

La joven, llamada Cristi, compartió varias fotos en las que describe su experiencia en la Isla, donde tuvo vivencias tan fuertes que en una ocasión se encerró todo un día en la habitación a llorar porque quería volver a México, pero su vuelo estaba programado para dos días después.

Según su publicación, la impresionó "ir a los restaurantes y ver los menús limitados, solo te pueden vender una vez lo que piden debido a la escasez de alimentos".

También comentó que escuchaba las historias de los cubanos "que sueñan con un día salir de su país, pero para ellos es imposible conseguir un pasaporte".

Cristi contó que hubo un momento en que se le acabaron los dólares que llevó y no le querían aceptar la moneda nacional ni sus tarjetas, y para colmo los cajeros automáticos no tenían dinero.

Los problemas con el acceso a Internet también la afectaron, al punto de que quedó incomunicada ya que no tenía chip para su teléfono y la compañía telefónica no le quiso vender.

"Tenía que enviar mi trabajo y no podía conectarme al Internet del lugar donde me hospedé, debido a la escasez y estaba demasiado saturado. Solo tenía un poco de wifi un piso que era donde estaba la recepción, pero aun así no funcionaba", denunció.

La turista fue a Varadero y le pareció un lugar "increíble", pero se dio cuenta de que solo a los visitantes los tratan bien y no permiten a los nacionales convivir con ellos. "Demasiada discriminación", lamentó.

Al ver el nivel de escasez, la joven regaló algunas cosas como jabones, cremas, desodorante, pero se marchó pensando que pudo haber hecho más.

"A pesar de la falta de recursos, las personas son felices, me dejó mucho por reflexionar, ya que teniéndolo todo nos la vivimos quejando; deberíamos ser más agradecidos", consideró.