Pareja de Srta Dayana se recupera tras compleja cirugía en Miami: "Ya vamos saliendo de esta"

Mario Cedeño, pareja de Srta Dayana, se recupera tras una compleja cirugía de la columna en Miami, en la que tuvieron que hacer un implante en sus vértebras.

En una publicación en Instagram, Mario compartió que tuvo que someterse a esta intervención a consecuencia de un accidente de tránsito que sufrió hace algunos meses.

“Mi gente gracia a Dios estoy recuperándome, hace varios meses tuve un accidente de tránsito bien grande en el cual casi pierdo la vida en ese trágico accidente, gracias a Dios estoy vivo, un camión exceso de velocidad me chocó por detrás y tuve grandes lesiones en diferentes partes del cuerpo, cervical, columna, hombro, tobillos, hoy tuvieron que hacerme un implante en las vértebras 5 y 6 ya que fueron afectadas y estoy recuperándome de tal operación”, explicó.

Junto a varias fotos con Srta Dayana y su médico, y también del momento de la cirugía, agradeció al doctor que estuvo a cargo de este procedimiento quirúrgico y a su familia por apoyarlo en todo momento.

“Necesito recuperarme y no será igual porque estas lesiones son para toda la vida y tendré que limitarme en muchas cosas que a partir de ahora no podré hacer como en el pasado pero gracias a Dios estoy vivo disfrutando de mi familia, mi hija y mi mujer, ya que siempre me dan todas las fuerzas del mundo para seguir en un momento como este, qué haría sin estas dos personas que son lo que más amo en la vida”, añadió en su post en esa red social.

Captura Instagram / Srta Dayana

Por su parte, Srta Dayana en sus stories de Instagram también agradeció al personal de salud y con mucha confianza en la recuperación de su esposo agregó: “¡Ya vamos saliendo de esta! Gracias a Dios”.