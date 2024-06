Cubana en Estados Unidos aconseja a mujeres que 'recogen' a hombres recién llegados: "No se dejen usar"

"Un consejito a todas esas mujeres que están recogiendo todos esos tipos acabados de llegar de Cuba y de otros países", comenzó Desimil Arias, una cubana radicada en Estados Unidos, un video compartido en TikTok que ha capturado la atención por su mensaje.

En sus palabras la joven aseguró que los hombres recién llegados al país buscan aprovecharse de la estabilidad económica de mujeres asentadas en Estados Unidos.

"Esos tipos lo que están buscando mujeres que lleven aquí 10 o 15 años, que ya estén asentadas, que tengan una propiedad, que tengan un trabajo, para sacarte hasta el último kilo. Dejen la zoncera, mujeres, que esos hombres dejaron su mujer en Cuba y lo que te están es cogiendo para eso. Conocí un caso de una muchacha hace unos días que me dijo que la familia le soltó al tipo porque bueno, ella quería estar con él y que lo iba a ayudar, y el tipo está tratando de traer a su mujer de Cuba", citó Desimil en su reflexión.

"Dejen de perder su tiempo, que todos estos hombres hoy en día que están llegando a este país, están buscando una mujer que ya esté asentada, que tenga su trabajo y que estén bien económicamente y si es un poquito mayor que ellos mejor para vivir de ellas. Y cuando te expriman y te sacan hasta el último kilo te dan dos patadas porque el final de ellos es acomodarse aquí para pagar menos para poder traer a esa mujer que dejaron atrás", abundó en sus consejos.

El video ha generado un debate en la red con mujeres compartiendo experiencias similares y agradeciendo a Desimil por abordar el tema tan sensible. "Yo pienso lo mismo que tú,"; "Muchos no aterrizan aquí. Se creen que siguen en Cuba,"; "Real, y tienen una tipa en Cuba que la quieren sacar"; "Así mismo, ya basta que se burlen de uno mismo. Mujeres somos nosotras que debemos de buscar alguien que esté estable para nosotras"; "Así mismo le pasó a una amiga y hoy la dejo por la que llegó de Cuba"; "Si fueran solo los recién llegados, todos están para lo mismo", suscribieron algunos en los comentarios, donde tampoco faltaron las opiniones de que no se podía generalizar.

Desimil concluyó su video exhortando a las mujeres a abrir los ojos y no dejarse llevar por palabras bonitas y promesas vacías. "No sean tan tontas y abran los ojos. Estos hombres acabados de llegar de Cuba lo que quieren es una mujer que ya esté económicamente estable en este país para poder recostarse a ella y así él poder ahorrar dinero para poder traer a esa familia que él dejó atrás. Déjense de creer en tanta palabra bonita y no se dejen usar".