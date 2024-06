Cubano en El Salvador: "Aquí, siempre hay comida, ganes mucho o poco"

Un holguinero que reside actualmente en El Salvador se muestra impresionado por la calidad de vida en ese país, afirmando que, independientemente de lo que ganes, nunca te falta comida, en contraste con la situación en Cuba.

Istvan Zaldívar Ricardo, natural del municipio holguinero de Mayarí, consideró que emigrar a ese país fue una buena decisión por las condiciones que encontró, así lo contó en un video publicado por la página en Facebook Nuestro El Salvador.

“Tiene muchas cosas buenas”, confesó este hombre que a los 57 años decidió huir de Cuba en busca de un futuro mejor. “Con un salario por mínimo que sea, se puede vivir. La persona, gane mucho o gane poco, se puede comer bien”.

Señaló que trabajando como ayudante de albañil, puede comprar alimentos, ropas, y cubrir las demás necesidades básicas, una realidad muy diferente a la que dejó en su país de origen.

Contó que en Cuba trabajó en un central azucarero, después en dos empresas de seguridad, “y el último trabajo que tuve fue atendiendo la seguridad en una empresa de construcción”.

Según Zaldívar, renunció a su casa en Cuba, a su familia y a su estabilidad laboral para empezar desde cero en El Salvador, desempeñándose como ayudante de albañil.

En 2019, tanto en marzo como en noviembre, recibió la visita de un pastor salvadoreño, quien era amigo suyo, y poco a poco surgió la idea de que fuera a vivir a El Salvador.

"A pasar una temporada, ver si me gustaba el país y podía traer a mi familia, así surgió la idea. Reunieron el dinero y me trajeron", relató.

En su nuevo país de residencia, también ha quedado gratamente impresionado con la cultura gastronómica.

En contraste con la precariedad de la alimentación en Cuba, en El Salvador ha probado platos como la "pupusa", una especie de tortilla de arroz o maíz que se rellena con queso, frijol, cerdo frito, entre otros ingredientes.

La iguana y la tilapia son dos de los alimentos que mejor impresión le han causado.

“No extraño la comida cubana porque desde que llegó mi esposa estamos comiendo lo que consumíamos allá”, apuntó.

De manera jocosa dijo que sí extraña una galleta “allá hay una que si la muerdes dejas la muela”.

“Aquí (en El Salvador) comemos lo que queremos comer, como hay de todo”, señaló. “No como en otros casos, que no comes”, expresó, insinuando la triste realidad que existe en Cuba en la actualidad.

Como cualquier emigrante que huye de Cuba, Zaldívar dijo que en septiembre pasado logró sacar de la isla a su esposa: "Y dentro de poco vamos a traer al menos a dos de nuestros hijos".

Explicó además que ambos son médicos, pues en el país caribeño es la profesión que “más posibilidades tiene para salir de misión, y ahí es donde se resuelven las situaciones que allá (Cuba) no se pueden solucionar”.

Aunque no todas las historias de los emigrantes cubanos son iguales, sí comparten el hecho de que recomenzar la vida en otra nación es duro, pero preferible a continuar en el país caribeño, con las constantes violaciones de derechos humanos y una crisis económica agudizada.

Én mayo último, la youtuber cubana Yoliska Navarro, conocida como Yoliene, compartió a sus seguidores todo lo que ha logrado tras seis meses viviendo en Estados Unidos.

"Ustedes saben más que nadie cuánto yo deseé y luche por estar aquí, que aún me parece increíble", dijo en un video en su cuenta de YouTube.

Yoliene reveló que en este semestre ha conseguido cosas muy sencillas pero inimaginables en Cuba, como independizarse o tener un carro propio. Pero lo más importante es que ha podido viajar y conocer ciudades como Miami, Nueva York, New Jersey, Chicago, Los Ángeles y Seattle.

También en mayo, un cubano residente en España compartió un video donde reflexionó sobre los sentimientos que le embargan cuando visita un supermercado para hacer su compra semanal.

El joven, quien se encontraba en un establecimiento de Mercadona, -una cadena de supermercados española-, dijo en un video publicado en la cuenta de TikTok robertalvablogs que para los cubanos que salen por vez primera de la Isla es un “choque ver tanta comida y productos” de diferentes marcas, que es algo que en Cuba no se ve.