Gobierno de La Habana niega muertes de jóvenes en pelea tumultuaria en la Finca de los Monos

El Gobierno de La Habana desmintió este domingo las muertes de jóvenes durante la pelea multitudinaria que tuvo lugar la tarde-noche del sábado en los alrededores de la Finca de los Monos, espacio recreativo ubicado en el municipio Cerro.

Horas después de hacerse viral la noticia en las redes sociales y ante el silencio de los medios oficialistas, la entidad gubernamental decidió publicar un comunicado en su página de Facebook.

Captura de Facebook/Gobierno de La Habana

En el mismo, califica de falsas las noticias relacionadas con el fallecimiento de jóvenes y explica que “el hecho está relacionado con una actividad no aprobada, donde se produjo una alteración del orden durante el desplazamiento a las áreas exteriores de la instalación”.

"Lamentablemente el incidente provocó dos lesionados los cuales recibieron atención médica de manera inmediata sin peligro para la vida. No existen fallecidos”, prosigue el texto, luego de afirmar que las “autoridades del Gobierno y la Policía Nacional Revolucionaria intervinieron de manera consecuente para restablecer el orden”.

Captura de Facebook/Gobierno de La Habana

Asimismo, el texto arremete contra los medios de comunicación y perfiles en redes que dieron a conocer el hecho: “Una vez más queda al descubierto la actitud inescrupulosa de personas y medios que intentan desacreditar nuestra sociedad con falsedades”.

Aunque el Gobierno de la Habana no lo menciona, la realidad es que la pelea dejó espeluznantes imágenes de bandas armadas con machetes y otros objetos cortantes, lo cual demuestra el elevado nivel de violencia existente en un país que vive la mayor ola migratoria de su historia y cuya población resiste incontables cortes de electricidad en medio de todo tipo de carencias.

En Facebook, el usuario identificado como Edmundo Dantes Jr. brindó detalles del lamentable altercado: “Jóvenes de distintas pandillas se encuentran en la Finca de los Monos, donde se celebraba el inicio del verano convocado por la UJC”.

“Según dicen, los hechos fueron por un ‘ajuste de cuentas’. Los videos más fuertes no los puedo poner. No terminó bien, al menos 5 no sobrevivieron, aunque me dicen que ya llega a 12, no está confirmado y circulan fotos falsas. Muchos otros están graves. Niños de 13 a 15 años”, agregó el internauta.

Captura de pantalla Facebook/El mundo según Edmundo Dantés Jr.

Acorde a su información, en la pelea multitudinaria se habrían reportado jóvenes fallecidos. Los rumores hablaban de una docena de muertos, más un número indeterminado de heridos.

Las imágenes grabadas en video y compartidas por redes sociales dejan ver un estallido inusual de violencia, con presencia de cientos de jóvenes, muchos de ellos adolescentes y menores de edad.

Uno de los videos captó el momento en que policías subían a una patrulla a un joven herido para trasladarlo al hospital. “Para el [hospital] Pediátrico de Centro Habana”, se escucha decir a un policía, dando instrucciones al chofer del vehículo policial.

La revuelta parece haberse extendido en el tiempo y el espacio, pues otros videos mostraron escenas de peleas al anochecer y en otras calles de la ciudad. Se desconoce cuál fue el detonante para tal estallido de violencia, aunque se habla de rivalidades entre pandillas.