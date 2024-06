Habla ex esposo cubano de Sara Montiel: “La quise de verdad”

Tras dos décadas de uno de los matrimonios más controvertidos de aquel entonces, entre Sara Montiel y el cubano Tony Hernández, 36 años menor que la reconocida actriz, la polémica en torno a su relación sigue latente.

La reciente aparición del cubano en el programa Y ahora Sonsoles atizó el mito que desde siempre persiguió a la pareja, una relación que comenzó con la correspondencia que Hernández envió desde la isla caribeña y terminó con un matrimonio de tres años, del 2002 al 2005.

“Fui muy feliz junto a Sara, la quise de verdad, me emociona hablar de ella”, declaró el ex esposo de la conocida Sara Montiel.

“Me arrepiento de haberla enfrentado, porque no hubiese pasado todo esto”, lamentó, haciendo alusión a las declaraciones que ofreció en su momento, en medio de la ruptura y posterior divorcio. “Su imagen se vio afectada”.

Hernández se refirió a que siempre admiró a la cantante y actriz antes de convertirse en su esposa.

Relató que cuando Montiel decidió divorciarse de él, ella afirmó que la razón fueron sus hijos, “que debía recogerlos de nuevo”, señaló.

Según Hernández, ella declaró a la prensa que su hijo estaba anoréxico, lo que no fue cierto, tal y como corroboró después.

En ese momento, expresó sentirse dolido.

Además, relató que a Sara Montiel la engañaron con el argumento de que él pretendía aprovecharse de ella, Esto llevó a que la actriz lo enfrentara públicamente.

“¿Yo iba a aprovecharme de ella? Claro que no. Fíjate si es así que yo tengo la ciudadanía española por mi abuelo”, comentó a Sonsoles. “Todos los cubanos que se lían con los españoles terminan viviendo aquí (España), y yo sigo en Cuba, pasando trabajo, porque se está pasando trabajo”.

“¿Dónde está el oportunismo mío?”, preguntó Hernández, quien relató que a pesar de la “guerra” entre ellos, mantenían la comunicación.

“Un mes antes de morir hablamos con naturalidad”, confesó.

Por último, señaló que los amigos cercanos de Sara Montiel le confesaron que en un ambiente íntimo ella hablaba bien de él; sin embargo, en la televisión ocurría todo lo contrario.

Hernández intentó dar una explicación sobre este particular al señalar que Montiel en la televisión debía mantener su ego y la historia de que el cubano se aprovechó de ella.

Con Hernández, Montiel tuvo el cuarto y último de sus matrimonios. Previamente, había estado casada con el director Anthony Mann, José Vicente, Ramírez Olalla y el empresario Pepe Tous, con quien adoptó a sus hijos, Thais y Zeus.

La relación entre ambos siempre fue tumultuosa y polémica, señalada públicamente por ser un montaje mediático debido a sus numerosas apariciones en televisión y entrevistas exclusivas.

Montiel fue sorprendida saliendo de los juzgados tras casarse, pero negó el matrimonio ante la prensa para vender la exclusiva, en un momento recordado por sus palabras: "¿Pero qué pasa? ¿Pero qué?", apuntó la revista pronto.es.

Varios sitios web coinciden en señalar que Tony Hernández fue el último gran amor de la vida de la actriz y cantante Sara Montiel. Sin embargo, también señalan que él fue la causa de que ella se distanciara de sus hijos.

"Desde que conocí la noticia de la muerte de Sara (2013) estoy muy deprimido y, por primera vez en mi vida, estoy yendo al psicólogo. Estoy con una depresión total y sueño con ella muchas noches. Mi conciencia está limpia y nunca podrá decir nadie que me aproveché de ella. Algo que me tiene muy mal es que digan que desde que estuvo conmigo su imagen se denigró. A mí Sara nunca me reprochó nada", dijo Hernández tras la muerte de su ex esposa, apuntó pronto.es.