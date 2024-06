Díaz-Canel asegura que Cuba es más democrática que Estados Unidos: "Aquí no hay desaparecidos ni asesinatos"

El gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró que Cuba es más democrática que Estados Unidos y que en la Isla no hay desaparecidos ni asesinatos.

En encuentro con más de cien jóvenes norteamericanos de la brigada Let Cuba Live, Díaz-Canel afirmó que Cuba no va a renunciar al socialismo porque el capitalismo no resuelve los problemas de la humanidad, sino que los agrava.

"Tenemos carencias, tenemos problemas, limitaciones, pero aquí no hay desaparecidos ni asesinatos, este país es más democrático que Estados Unidos, aquí el pueblo participa, aquí la mayoría de la gente tiene optimismo y comparte", señaló.

"Aquí se lucha todos los días y se superan adversidades y obstáculos todos los días. Y como yo digo, victoria genera victoria", agregó.

En otro momento de su intervención, el dirigente defendió el partido único, y afirmó que la democracia no es el multipartidismo, sino la posibilidad de las personas de "hacer uso de sus derechos".

"La gente no nos entiende cuando decimos que tenemos un solo partido, y dicen que no somos democráticos porque tenemos un solo partido", cuestionó.

"¿Y Estados Unidos es democrático porque tiene varios partidos? Un partido, el republicano, aplicó las 243 medidas de recrudecimiento del bloqueo, y el demócrata las mantuvo. ¿Cuál es el cuento? ¿Eso es la democracia?", preguntó retóricamente.