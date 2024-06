Reguetonero Rey Tony viaja a Cuba y vuelve a abrazar a su mamá después de dos años

El reguetonero cubano Rey Tony, radicado en Miami, viajó a Cuba y después de dos años en la distancia pudo volver a abrazar a su mamá.

El cantante compartió en su Instagram el emotivo video del reencuentro con su primogénita que acompañó con la canción “Cómo te pago” de Lenier Mesa.

“Dos años sin ti mamá, solo yo sé la falta que me hacía verte, darte un beso, abrazarte, no veía la llegada de este día, se me hizo bien largo el camino pero aquí estoy para recuperar todo ese tiempo perdido y de grandes sacrificios. Te amo mucho”, escribió el artista junto a su publicación.

En las imágenes se ve el momento en que Rey Tony llega a la casa de su mamá y esta al abrir la puerta se arroja a los brazos de su hijo.

Entre abrazos que parecen no tener fin, la mamá le da un beso a su hijo en la frente y este la carga como si se tratara de una niña pequeña.

Varios colegas del reguetonero reaccionaron al conmovedor video. “Unos de nuestros mayores tesoros las madres”, escribió El Chulo en los comentarios.

“¿Quién dijo que los hombres no lloran? Si cuando mama nos da ese abrazo nos volvemos chiquiticos disfrútalo mi rey”, añadió el productor Dispara Gatillo.

Las lágrimas de Rey Tony al ver a su mamá son de alegría y felicidad. La añoranza de los últimos años en ese momento quedó en el olvido.