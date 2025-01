"¡Al fin te saqué de esa isla cárcel!": Cubano recibe a su padre en Chile tras doce años sin verse

El cubano conocido como El Dr Mulato conmovió las redes con un video que captura el instante en que recibió en Chile a su padre que logró sacar de Cuba después de 12 años separados. "Después de 12 años sin verte, al fin te saqué de esa isla cárcel", se lee en el emotivo mensaje que acompañó las imágenes del reencuentro.

El video muestra abrazos que hablan por sí solos, lágrimas y la profunda emoción de un reencuentro esperado por más de una década.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Muchos compartieron mensajes de apoyo, empatía y admiración por la historia. Comentarios como: "Qué horrible debe ser estar lejos de tus seres queridos"; "Bienvenido a Chile, señor, acá encontrará la libertad que no tenía"; “Que disfruten en familia todo lo que no pudieron vivir antes” y “Yo también soy cubano y entiendo lo difícil de sacar a tu familia, mucha felicidad para ustedes”, llenaron la sección de comentarios.

Otros reflexionaron sobre lo que significa la libertad y las oportunidades que ofrece un país como Chile. “Acá encontrará lo que en Cuba no pudo: una vida propia”, comentó un usuario. Algunos aprovecharon para expresar cómo valoran a los cubanos como comunidad: "Los cubanos son gente educada y trabajadora, siempre serán bienvenidos a Chile" y “Qué felicidad ver a la familia reunida, disfruten lo que resta de vida juntos”.

En una publicación posterior, El Dr Mulato compartió otro momento especial, resaltando lo desgarrador de la separación: “Es tan cruel la separación que no conocía a sus nietos”.

La historia de El Dr Mulato y su esfuerzo por reunir a su familia después de tanto tiempo no solo tocó los corazones de quienes lo vieron, sino que también abrió el debate sobre las duras realidades de la emigración y la separación forzada.

