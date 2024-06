Messi define su futuro: Mi último club será el Inter Miami

El astro argentino Lionel Messi aseguró que el Inter Miami será su último club antes de cerrar su trayectoria profesional, cuando el implacable tic tac del reloj comienza a hacer acto de presencia en su espectacular carrera deportiva.

Tras casi dos décadas en la élite del fútbol mundial, el flamante campeón de Qatar 2022 expuso esa decisión en entrevista exclusiva a ESPN: "Sí, creo que sí. Hoy por hoy creo que va a ser mi último club", afirmó cuestionado si colgaría las botas en el club de la Major League Soccer.

Días antes de su enésima aventura con Argentina en la Copa América 2024, el ocho veces ganador del Balón de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023) también dejó claro que todavía no está preparado para alejarse de las canchas.

“Toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos, del día a día de los partidos... Y sí, un poco de miedo a que se termine todo siempre está", apuntó, a sus 36 años, el considerado por muchos el mejor jugador de la historia.

En tal sentido, el dueño de tres premios "The Best" expresó que “intento disfrutar, por eso disfruto muchísimo más todo porque soy consciente de que cada vez falta menos y la paso bien (...). Disfruto de los pequeños detalles que sé que cuando no juegue más voy a extrañar".

“La Pulga” firmó contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2025 y en más de una ocasión ha puesto en duda su participación en el próximo torneo universal, que tendrá lugar en 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

Por el momento, el rosarino es el líder natural del combinado “albiceleste” que conduce el técnico Lionel Scaloni y del Inter de Miami, junto a sus amigos Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, cuando se especula sobre la llegada de Ángel Di María.