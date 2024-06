Latina no quiere que su hijo se críe en Estados Unidos: "Hay muchas cosas que los niños se pierden por nacer en un país como este"

Una mamá colombiana explicó las razones por las que no quiere que su hijo se críe en Estados Unidos en un vídeo de TikTok que ha generado debate.

La mamá latina que se ha vuelto viral al contar por qué preferiría que se criase en su país natal fue Helo Garros (@helogarros), que entre sus principales razones está la vida social del pequeño y el temor como madre de llevarlo a la escuela en un futuro.

"Aquí no tiene vida social, en Colombia tendría más tiempo de juego. Ahí hay más flexibilidad para verse y que los niños jueguen. Siento que es algo que se está perdiendo y se va a perder", comentó esta mamá, que agregó que siente temor por el momento en el que vaya a la escuela su hijo. "Todos los peligros que hay en este país respecto a eso. Sé que en Colombia hay otros tipos de peligros pero no mandas a tus hijos a las escuelas con ese miedo", dijo.

Helo explicó que no planea volver a Colombia, sin embargo, si es una reflexión que quiso compartir. "No estoy diciendo que me voy a llevar a mi hijo a Colombia porque no va a pasar, pero la verdad que a uno lo hace replantearse mucho. De verdad que les puedo decir que lamento mucho que mi hijo no vaya a salir a jugar a la calle".

"Hay muchas cosas por las que quiero que se quede de este país. Aquí nació y Estados Unidos es un país de oportunidades, pero nada es perfecto. No se puede romantizar el hecho de que un niño que nace en Estados Unidos, hay muchas cosas que los niños se pierden por nacer en un país como este", concluyó.

Algunos de los mensajes que se leen junto al vídeo son:

"Ella perfectamente habla desde tu punto de vista, y de las ventajas y desventajas de cada cultura", "Yo pensaba lo mismo y créame que la gran oportunidad que le estoy dando a mi hijo de estar aquí, me lo agradecerá toda la vida! Tan solo con el idioma puede defenderse aquí y en cualquier parte del mundo", "Literalmente estás en todo lo cierto", "Lo de la escuela me da pánico", "Amiga te escucho y esa fui yo hace 2 años. Nos regresamos a Colombia y mi hijo ahora está muy feliz" o "Soy mamá y estoy de acuerdo contigo… quiero que el aproveche tantas buenas oportunidades de este país, pero hay otras razones que me agobian".