Joven cubano denuncia agresión de un estadounidense en autobús camino al trabajo: "No sé por qué lo hizo"

Un joven cubano residente en Estados Unidos compartió este martes en redes sociales la traumática experiencia que sufrió en un autobús camino a su trabajo, donde fue agredido de manera inesperada por un hombre estadounidense que lo escupió sin razón aparente.

En su relato, el joven cubano Marcos Barrera Martorell, más conocido como Marky (@marky_barrera) en las redes sociales, explicó que, como cada día, tomaba dos autobuses para llegar a su lugar de trabajo.

Mientras viajaba sentado al final del vehículo, concentrado en su teléfono móvil, viendo videos, un hombre se sentó a su lado sin que él lo notara. En un momento inesperado, el sujeto lo escupió en la cara, el cuello y la ropa.

Consternado por lo sucedido, intentó cuestionar al agresor sobre su acción, pero solo recibió una respuesta en inglés que no logró comprender, y sin saber cómo reaccionar, el joven decidió alejarse, cambiándose de asiento y llorando desconsoladamente.

“Ahí empecé a llorar y a llorar y a llorar. Yo soy una persona que soy muy infeliz, muy estúpido, por así decirlo”, dijo el joven cubano.

El impacto emocional del incidente fue tan fuerte que no pudo llegar a su destino habitual en el autobús.

Se bajó varias paradas antes, llorando sin consuelo, hasta llegar al punto de vomitar debido al nerviosismo y la angustia que sentía.

Para completar el trayecto, tuvo que pedir un taxi y, aunque intentó continuar con su jornada laboral, solicitó permiso para retirarse temprano debido al estado en el que se encontraba.

El joven expresó su confusión sobre las posibles razones detrás de la agresión, preguntándose si se debió a su origen latino, su orientación sexual, o simplemente a un acto de discriminación sin motivo claro.

“Yo no sé todavía por qué ese señor me escupió. Si me escupió por latino, por ser latino. Si me escupió por ser gay” señaló.

Esta experiencia lo ha dejado marcado, confesando que ahora siente temor cada vez que debe utilizar el transporte público.

“Dicen muchas personas que les ha pasado cosas similares aquí en los Estados Unidos, que son cosas que viven los emigrantes. Pero a mí nunca me había pasado algo así, y siempre tomo el bus”, apuntó.

Aunque se ha tratado de retomar su rutina, el incidente ha dejado una huella profunda en su día a día, y ha generado un fuerte debate en redes sociales sobre las dificultades que enfrentan los inmigrantes latinos en Estados Unidos.

Recientemente, el tiktoker compartió con sus seguidores la única razón por la que volvería a Cuba.

Marky comenzó su video conmocionado: “La razón por la que me cansé y voy a virar para Cuba... ¡No existe! No existe una razón por la que este ser vaya a volver a Cuba. Lo pienso y no la hay", dijo en un sorprendente giro que arrancó la carcajada a sus seguidores.

En otra oportunidad, el joven compartió en redes sociales su recurrente pesadilla de viajar a Cuba sin tener la residencia legal en Estados Unidos y quedar atrapado sin poder regresar.

En su video, relató entre risas y drama cómo despierta con el corazón acelerado, solo para descubrir que sigue en EE.UU.

Preguntas frecuentes sobre la agresión sufrida por un joven cubano en EE.UU.