Cuidado con el "Bizum inverso": Venezolana en España cuenta cómo casi fue víctima de esta estafa

La creadora de contenido venezolana @kerlysbustos usó su cuenta de TikTok para advertir sobre lo que describió como un “nuevo modo de estafa en España”. Según su relato, la situación ocurrió tras publicar un anuncio para vender su coche. "Me entra una llamada de una persona que está súper interesada. Me dice que trabaja para Flexicar, que es una empresa de compra y venta de vehículos aquí en España. Me dice que me va a hacer un ingreso por Bizum por la señal del coche y que el viernes, en el momento en que entregue el coche, me da el resto del dinero".

Aunque todo parecía una transacción legítima, Kerlys comenzó a sospechar al ver que no recibía ningún ingreso: "Me dice que el dinero está retenido y que necesito confirmarlo desde la app de Bizum, pero yo no había recibido nada. Justo había visto videos alertando sobre esta modalidad de estafa, y por eso no caí". Durante la llamada, que grabó y publicó en su cuenta, el estafador insistió en que confirmara la operación: "Me dice que entre en movimientos pendientes y que acepte, pero yo sabía que eso era para sacarme dinero".

El caso de Kerlys rápidamente generó reacciones y testimonios de otros usuarios que han vivido situaciones similares. Un usuario comentó: "Yo suelo hacer y recibir Bizum, pero nunca el que recibe tiene que hacer ninguna confirmación". Otro añadió: "Las empresas no tienen Bizum". Un seguidor relató: "Me pasó lo mismo pero con el alquiler de un piso... Me querían pagar sin verlo y no paraban de insistir en Bizum".

Algunos también mencionaron detalles llamativos sobre el fraude. Un usuario destacó: "PC Componentes es una empresa que vende ordenadores, no tiene nada que ver con coches". Otro indicó: "Esa misma me llamó a mí por la venta de una moto". Por su parte, otro escribió: "Yo no entiendo cómo es esa estafa, ¿qué es lo que se tiene que aceptar y cómo es el robo?".

Varios agradecieron a @kerlysbustos por compartir su experiencia. "Gracias por publicar tu video, nos ayuda a muchos", expresó un usuario. "Bien hecho que lo grabaste y se lo dijiste", comentó otro. Un seguidor más compartió: "Me pasó lo mismo, pero conmigo le salió mal la jugada".

Pese a que la joven latina, según asegura no suele publicar este tipo de contenido, consideró importante compartirlo para alertar a otros. "No me dedico a publicar este tipo de videos, pero me acaba de pasar y justo había visto estos videos por aquí alertando. Dije, tengo que publicarlo".

Este caso, conocido como “Bizum inverso”, es un recordatorio para no realizar "confirmaciones" de operaciones en aplicaciones bancarias sin estar seguros de su origen.

Ante la proliferación de estafas como estas, la Policía Nacional en España alertó recientemente en sus canales a los ciudadanos explicando de qué se trata y cómo evitar no caer en ellas.