Encuentran con vida a anciano desaparecido en Holguín

El anciano cubano Iván Luis López Sera, quien llevaba más de una semana reportado como desaparecido en Holguín, fue encontrado con vida, aunque aún no ha podido ser llevado a su casa.

El periodista Jesús Arencibia Lorenzo compartió en su muro de Facebook la noticia de que López Sera, conocido cariñosamente como "Cañón", se encuentra bien y no le sucedió nada malo.

"No ha podido ser rescatado por su hermana pero nos tranquiliza saber que no le ha pasado una desgracia. Su cabeza no anda bien y le ha dado por pasarse una temporada en las calles de Holguín", reveló la internauta Zoila Nieves Molina Pupo.

"Si lo ven, ayúdenle, por favor", pidió.

Captura de Facebook / Jesús Arencibia Lorenzo

Cañón, de 76 años, salió de su casa sin identificación alguna hace más de una semana.

Sus familiares lo describen como un señor "trigueño, de baja estatura, con vitiligo, cojea de la pierna izquierda, tiene una cicatriz deprimida en el muslo izquierdo y una hernia inguinal derecha".

Cualquier ayuda o información de quien lo vea, puede llamar al 53390960.

El actor Nevalis Quintana Fernández recordó que era amigo de Cañón de las tertulias de la desaparecida sección Tecla Ocurrente, del diario Juventud Rebelde.

"Teclero andante, dicharachero jocoso y criollo, duende caminante de llanos y montañas, y de un corazón enorme, en los últimos tiempos ha sufrido el desgaste y las enfermedades de sus 76 años", señaló en un emotivo post de Facebook.

Captura de Facebook / Nevalis Quintana Fernández

Agregó que el anciano siempre andaba con una "maleta de palo cargada de mágicas ilusiones", y escribió que familiares y amigos lo buscaban desesperadamente.