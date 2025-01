Localizan a joven repartidor cubano que estaba en paradero desconocido en La Habana

Vídeos relacionados:

Geandry Blanco Rodríguez, un cubano que estaba en paradero desconocido desde la tarde del jueves, cuando salió de su casa en el habanero reparto de Luyanó con gran cantidad de dinero, fue localizado este viernes, según confirmó el propio joven en redes sociales.

El joven, quien estudia en la CUJAE y además trabaja como repartidor, perdió 50,000 CUP tras ser estafado en una compra, que resultó ser fraudulenta, de Moneda Libremente Convertible (MLC).

"Ya aparecí, estoy muy destrozado. No es fácil perder 50,000 pesos así como así. Es mi esfuerzo, dinero para salir adelante y progresar. De esto no me recupero fácil, en mi casa cuentan conmigo porque yo soy el que gana dinero diario", escribió Blanco, mostrando su frustración ante lo ocurrido.

El joven también señaló al presunto estafador, proporcionando un número telefónico asociado al individuo: 53690225.

Según sus palabras, el perfil en Facebook utilizado para la transacción fraudulenta pertenece a una persona que se identificaba como Melissa Suárez, aunque destacó que ya no se puede encontrar dicho perfil en la red social.

Blanco escribió en el apartado comentarios de la publicación de su madre, Miosotis Rodríguez, quien había pedido ayuda desesperada horas antes, al ver que su hijo no aparecía.

Varios internautas le dieron ánimos al muchacho y le subrayaron que pese a la pérdida del dinero, lo más importante es que esté sano y salvo.

Lo instaron, además, a hacer la denuncia a la policía.

"Últimamente el corazón de muchos se ha enfriado y solo piensan en hacer mal a los que se levantan diariamente a luchar el pan nuestro de cada día", lamentó una comentarista.

Previamente, la madre del joven había afirmado que su hijo no suele ausentarse sin avisar y que, tras varios intentos de comunicación, su teléfono primero daba timbre y luego daba apagado.

No han trascendido los detalles de la estafa. Una internauta en el apartado comentarios de la publicación de la madre había indicado que le había parecido ver al joven, caminando como "desorientado", en la zona del boulevard de la Villa Panamericana.