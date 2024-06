Venezolana en Miami pide ayuda para entender "Marca Mandarina"

Oniel Bebeshito y El Taiger no paran de sonar con su "Marca Mandarina". La canción de reparto se ha convertido en todo un éxito. Solo en YouTube suma más de 9 millones de reproducciones, y además de tener a la comunidad cubana de las redes sociales bailándola en sus vídeos, personas de otras nacionalidades también se están rindiendo a los pegadizos ritmos de reparto.

Prueba de esto es el vídeo de TikTok de una joven venezolana de Miami que no dudó en pedir ayuda a los cubanos para entender su letra mientras bailaba el tema en un baño.

"Venezolana en Miami que se me pegan todas las canciones de reparto", escribió la usuaria @futuregymratt2.0 encima del vídeo. Acompañando este baile, agregó: "Persona cubana que vea esto, tradúzcame esta canción plis".

La comunidad cubana de TikTok ha reaccionado a su vídeo en los comentarios, dejándole mensajes como:

"El que aniquila (el que le gusta), déjalo quemao (déjalo embarcado), dile camina (dale por ahí) ir bajando (irse) marca mango (lindo, auténtico) mandarina (de poca calidad) y así", "Ay niña si yo soy cubana y no la entiendo", "Le está diciendo que deje al que tiene que él no la mata que no es su mango como él", "Se ganó la ciudadanía", "No lo entenderías, en pocas palabras que la muchacha deje al novio por el amante", "Dios mío amo que la mayoría de los venezolanos que estamos aquí estamos pegados con el reparto y con un cubano/a, lo digo por mi experiencia", "Que él es original y mande a volar al marca china".