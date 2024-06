Ómnibus Yutong se vuelca en carretera de Camagüey

Un ómnibus Yutong se volcó el martes en una carretera de Camagüey, donde afortunadamente no hubo víctimas mortales.

Andrés San Román García, miembro del grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", compartió varias fotos de la guagua volcada y de algunos de los pasajeros.

Foto: Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

El hecho ocurrió por la tarde, a 3 km del municipio Sibanicú.

Foto: Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

"Camagüey vía occidente, patinazo de ómnibus creo arrendado, en pavimento mojado; solo daños materiales y lesionados", dijo.

Captura de Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Varios usuarios confirmaron que era la guagua estaba arrendada y convinieron en que generalmente eso influye en el deterioro de los vehículos.

"827, ese es el carro más nuevo que tenía Viazul, siempre muy bien cuidado. Trabajaba línea corta, Habana Varadero, lo vi hace poco y daban ganas de llorar, pero además arrendado. Un carro nuevo, ahí están las consecuencias", lamentó un emigrado.

"Yo no me opongo a que la gente luche y trate de vivir mejor, pero cómo vas a poner a un chofer inexperto a manejar una guagua llena de gente y bultos por esas carreteras, si se pueden llamar así, a aprender con tanto en juego. Todo el mundo no es chofer de carretera", afirmó un residente en La Habana.

Otros aseguraron que ese tramo de la carretera es muy peligroso, sobre todo cuando está mojado.

No obstante, un residente en Camagüey aseguró que él iba en el autobús y que el chofer no tuvo la culpa del accidente.

"Fue un carro de la renta tur que le adelantó y frenó de golpe delante de la guagua, y cuando la guagua tiró los frenos por estar con el pavimento mojado patinó para allá abajo", relató.