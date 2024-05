Ómnibus Yutong impacta contra un coche de caballo sin luz en carretera cubana

Un ómnibus del transporte público interprovincial impactó contra un coche de caballo que transitaba de noche por la carretera sin iluminación alguna.

El usuario de Facebook Alfredo Mecánico, miembro del grupo "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", compartió fotos de ambos vehículos tras la colisión.

Captura de Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

La guagua cubría la ruta Habana - Las Tunas.

El internauta reveló que el incidente ocurrió a las 2:30 am, pero no precisó el lugar. Afortunadamente no hubo lesionados.

"Negligencia de ambos. El cochero iba apagado", señaló.