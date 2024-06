Cubana en España: "Desde que me fui de mi país escucho más reparto que cuando estaba en él"

Una cubana en España, @miras2villa en TikTok, hizo gala de su carisma y su peculiar sentido del humor al sumarse a la popular tendencia en redes de iniciar cada frase con “Soy cubana y claro que…”, para destacar con un toque de ironía y orgullo las diferencias culturales que enfrenta al vivir fuera de su tierra natal.

En su video, @miras2villa comparte situaciones cotidianas con la que muchos compatriotas podrían sentirse identificados. “Soy cubana y claro que digo que el cubanoñol es mucho mejor que como hablan los españoles acá”, dice, riéndose de cómo mezcla su español cubano con el castellano que se habla en su nuevo hogar.

Con una sonrisa pícara, también admite: “Soy cubana y obvio que soy un poco mal hablada”, y no duda en agregar que, cuando algo le molesta, todo le “sale por el órgano reproductor masculino" que no tiene.

El video se llena de expresiones que reflejan su identidad, como el clásico “asere qué bola” o el “qué vuelta”. “Soy cubana y claro que nunca me va a faltar un asere qué bola qué vuelta cómo está la cosa”, comenta, resaltando que estas frases son inseparables de su forma de comunicarse, así como su rapidez al hablar: “Cada vez que hablo me dicen cubana repite por favor y habla más despacio que no te entendí asere”, reconoce.

También se refirió a cómo se siente cuando le dicen que no parece cubana “porque no eres de color”, una observación que refleja las ideas preconcebidas sobre la identidad cubana.

La tiktoker no puede evitar la nostalgia cuando recuerda lo que extraña de Cuba, como asomarse a la ventana para “estar en el chisme o el brete”, gritarle a la vecina para pedirle azúcar o escuchar los pregones de los vendedores ambulantes. Con una mezcla de humor y melancolía, concluye: “Es que te vas de Cuba pero es que Cuba no se puede ir”.