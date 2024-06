El Chulo estrenará tema dedicado a su barrio Belén en La Habana

El Chulo estrenará la próxima semana, coincidiendo con su cumpleaños, un tema que es una vuelta a sus raíces, un homenaje a ese barrio de La Habana que lo vio crecer.

“El día de mi cumpleaños 24 de junio va a ser dedicado a mi barrio, sí ‘Pa mi barrio’, porque yo soy de aquí de La Habana Vieja (Belén) el Parque Cristo yo no me olvido de dónde vengo yo soy belenciano todos los días chama”, aseguró el reguetonero en Instagram junto a la portada de este sencillo.

En esa misma red social el cantante compartió un adelanto del tema cuya letra tiene mucho que ver con la forma en la que fue criado, el entorno en que transcurrió su niñez y las influencias que lo rodearon desde pequeño.

“Asere esta la hice casi llorando un sentimiento que me da esta canción tan bonito, tantos recuerdos buenos y malos pero de eso se trata la vida de crecerse antes las dificultades, basada en hechos reales”, comentó el reguetonero.

“Yo vengo de un barrio calentón / Criado entre fieras salvajes / Donde el fuerte abusa del débil / Y los conceptos no son negociables / De fiñe la pura me enseñó / A que no pasara con nadie / Donde hay muchos bajo tierra y en prisión / Yo vengo de una selva de cemento / Yo soy calle / Vengo de un pueblo sin ley”, dice una parte de la canción.

Después de este adelanto solo resta esperar al próximo lunes para disfrutar de este estreno de El Chulo.